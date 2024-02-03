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İsviçre'de Anahtarınızı Kaybetttiğinizde Tüm Komşulara Yeni Anahtar Yaptırmak Zorunda Kaldığınız İlginç Sistem

İsviçre'de Anahtarınızı Kaybetttiğinizde Tüm Komşulara Yeni Anahtar Yaptırmak Zorunda Kaldığınız İlginç Sistem

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 18:17

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Her ülkenin kendine has özellikleri, kuralları ve düzenlemeleri mevcut. Bu sistemler, ülkelerin toplumsal yapısını, düzenini ve işleyişini belirlerken, düzenin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlıyor. Bir yandan da tüm bunlar bir ülkenin kimliğini ve karakterini de net bir şekilde ortaya koyuyor.

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İsviçre'de yaşayan 'melisfontana' isimli sosyal medya kullanıcısı, ülkedeki ilginç anahtar sistemini anlattı.

İsviçre'de yaşayan 'melisfontana' isimli sosyal medya kullanıcısı, ülkedeki ilginç anahtar sistemini anlattı.

Anahtarınızla tüm binanın ortak kullanım alanlarının kilidini açabildiğiniz için, bir anahtar kaybettiğiniz tüm komşularınızın anahtarını yenilemenizi gerektiren ve yaklaşık 400 - 1000 frank gibi bir ücrete mal olan bu sistem videoyu izleyenlere oldukça ilginç geldi.

Anahtarınızla tüm binanın ortak kullanım alanlarının kilidini açabildiğiniz için, bir anahtar kaybettiğiniz tüm komşularınızın anahtarını yenilemenizi gerektiren ve yaklaşık 400 - 1000 frank gibi bir ücrete mal olan bu sistem videoyu izleyenlere oldukça ilginç geldi.

İşte o video;

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