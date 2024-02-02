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Hollanda'da Kuryelik Yapan Bir Türk'e Mahalle Halkı Sevgisini Göstermek İçin Tatlı Bir Sürpriz Hazırladı

Hollanda'da Kuryelik Yapan Bir Türk'e Mahalle Halkı Sevgisini Göstermek İçin Tatlı Bir Sürpriz Hazırladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 16:54

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Yurt dışında yaşamak, bir hayat kurmak ve sosyal bir çevre edinmek pek kolay olmayabiliyor. Hollanda'da kuryelik yapan Ramiz isimli bir Türk, çalıştığı yerde kendisini fazlasıyla sevdirmeyi başarmış.

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Mahalle halkının "Altın gibi bir kalbi var." dediği kurye ondan hizmet alanların söylediğine göre hem tüm paketleri zamanında teslim ediyor hem de eğer paket ağırsa eve kadar taşıyor.

Mahalle halkının "Altın gibi bir kalbi var." dediği kurye ondan hizmet alanların söylediğine göre hem tüm paketleri zamanında teslim ediyor hem de eğer paket ağırsa eve kadar taşıyor.

İşini özenle yaptığını gören mahalle halkı, Ramiz için bir parti düzenlemek ve kendisine bir hediye vermek için bir araya geldi.

İşini özenle yaptığını gören mahalle halkı, Ramiz için bir parti düzenlemek ve kendisine bir hediye vermek için bir araya geldi.

Onun için küçük bir parti alanı hazırlayan mahalle halkı, bir de kendi aralarında topladıkları 1000 Euro'luk çeki hediye ettiler.

Onun için küçük bir parti alanı hazırlayan mahalle halkı, bir de kendi aralarında topladıkları 1000 Euro'luk çeki hediye ettiler.

Kalpleri ısıtan o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o video;

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