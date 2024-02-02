İzmir'de Bir Vatandaş Soğuk Havalar Sebebiyle Arabasının Kaputuna Giren Kediyi Sahiplendi

Soğukların bastırmasıyla sokakta yaşayan hayvanlar için de zor günler başladı. Her yıl ısınmak için arabaların kaputuna giren kedilerin haberlerini görüyoruz.
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İzmir'de bir vatandaş, arabasına binip 200 metre kadar ilerledikten sonra kaputtan bir ses geldiğini farketti.
Kaputu açtığında da minik bir kedi yavrusuyla karşılaştı.
Bulduğu kediyi sahiplenmeye karar veren vatandaş "Artık ölene kadar birlikteyiz bu yavrucakla" diyerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o video;
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