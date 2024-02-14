İtalya'da Doğup Büyüyen Bir Genç Kız Türkiye'deki Eğitim Sisteminde Görüp Çok Şaşırdığı Şeyleri Paylaştı

Eğitim sistemi, Türkiye'nin en çok konuşulan ve tartışılan konularının başında geliyor. Eğitim sistemi, bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğu için, bu konuda yapılacak her türlü iyileştirme ve değişiklik, toplumun genelini etkiler. Fakat eğitim sistemi ülkemizde, sürekli değişim geçirdiği halde herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen bir alan olarak kaldı.
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İtalya'da doğup büyüyen ve bir süre sonra eğitimine Türkiye'de devam eden bir kız, ülkemize geldiğinde kendisine çok tuhaf gelen detayları paylaştı.
İtalya'da başarı belgeleri, başarı sıralaması gibi şeylerle öğrencilerin asla bir yarışa sokulmadığını söyleyen genç kız "Orada ne dershane vardı ne bir şey. Burada çocuklar boşuna yıpranıyor. Burada da sınav sistemi değişse keşke." dedi.
İşte o video;
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