İtalya'da Doğup Büyüyen Bir Genç Kız Türkiye'deki Eğitim Sisteminde Görüp Çok Şaşırdığı Şeyleri Paylaştı

Eğitim sistemi, Türkiye'nin en çok konuşulan ve tartışılan konularının başında geliyor. Eğitim sistemi, bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğu için, bu konuda yapılacak her türlü iyileştirme ve değişiklik, toplumun genelini etkiler. Fakat eğitim sistemi ülkemizde, sürekli değişim geçirdiği halde herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen bir alan olarak kaldı.