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Bir Vatandaş Üniversitelerin Halka Açılmasını Bir Video ile Tiye Aldı: "Sevmemize İzin Verirler mi Acaba?"

Bir Vatandaş Üniversitelerin Halka Açılmasını Bir Video ile Tiye Aldı: "Sevmemize İzin Verirler mi Acaba?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 17:48

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Bildiğiniz üzere üniversite kampüsleri halka açıldı. Bu durum başta öğrenciler olmak üzere tüm ülkeyi rahatsız etti. Bu durum, ülkemizdeki eğitim sisteminin ve eğitim kurumlarının geleceği hakkında önemli soruları da beraberinde getirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kemal_ayca/vi...
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' kemal_ayca' isimli bir TikTok kullanıcısı, çektiği bir video ile üniversiteler ile ilgili alınan bu kararı tiye aldı.

' kemal_ayca' isimli bir TikTok kullanıcısı, çektiği bir video ile üniversiteler ile ilgili alınan bu kararı tiye aldı.

Videoda yaptığı 'hayvanat bahçesi' benzetmesi ve bölümler ilgili yaptığı göndermeler öğrencilerin hislerine tercüman oldu.

Videoda yaptığı 'hayvanat bahçesi' benzetmesi ve bölümler ilgili yaptığı göndermeler öğrencilerin hislerine tercüman oldu.

İşte o video,

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