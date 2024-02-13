Dr. Taylan Yıldız Halka Açılan İstanbul Üniversitesi'ne Girerek Anayasa Hukuku Dersine Katıldı

Üniversite kampüslerinin halka açılacağının duyurulmuş, bu durum özellikle öğrenciler tarafından tepki çekmişti. Fakat tepkilere rağmen İstanbulÜniversitesi halka açıldı. Uygulamanın daha ilk başından öğrenciler tuhaf durumlar yaşamaya başladı.
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Dr. Taylan Yıldız da olan biteni göstermek için İstanbul Üniversitesi'ne girdi.
Rahat bir şekilde öğrencilerle birlikte Anayasa Hukuku dersine katılan Yıldız, o anları "Ben girdiysem herkes girebilir." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o video;
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Hayatımda ilk defa, bu kadar saçma bir olaya şahit oluyorum..
Tr’ye yeni geldiniz sanırım. Zira burda saçmalıkların sınırı yok. Yarın bunun bi üstünü de görmeniz çok olası! Ama iyi tarafı zamanla şaşırmıyor alışıyorsunuz.👍 Devamını Gör
Konudan bağımsız seviyorum Taylan bey'i 🌸 konuya gelirsek üzerine konuştuk zaten bişey daha söylemek gerekirse hiçbir şeye önem vermediğimiz aşikar. Mülteci... Devamını Gör
Ortalık sapık katil kaynarken. Bile bile verilen kararlar millete zarar ziyan. Bu görüntülerin, hiçbir aması-fakatı olamaz.
Dersi resmen sabote etmektir bu! Meb’de sınıflarda kamera bile yasakken ösymnin bu ugulamasını akıl almıyor! O öğrencilerin o hocanın gizliliği nerden kaldı?... Devamını Gör
Cumhuriyet tarihinin en niteliksiz iktidarı döneminde, olabilecek skandallara bir yenisi daha eklendi.