Görüş Bildir
Haberler
Video
Dr. Taylan Yıldız Halka Açılan İstanbul Üniversitesi'ne Girerek Anayasa Hukuku Dersine Katıldı

Dr. Taylan Yıldız Halka Açılan İstanbul Üniversitesi'ne Girerek Anayasa Hukuku Dersine Katıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 16:36

İçerik Devam Ediyor

Üniversite kampüslerinin halka açılacağının duyurulmuş, bu durum özellikle öğrenciler tarafından tepki çekmişti. Fakat tepkilere rağmen İstanbulÜniversitesi halka açıldı. Uygulamanın daha ilk başından öğrenciler tuhaf durumlar yaşamaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dr. Taylan Yıldız da olan biteni göstermek için İstanbul Üniversitesi'ne girdi.

Dr. Taylan Yıldız da olan biteni göstermek için İstanbul Üniversitesi'ne girdi.

Rahat bir şekilde öğrencilerle birlikte Anayasa Hukuku dersine katılan Yıldız, o anları "Ben girdiysem herkes girebilir." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Rahat bir şekilde öğrencilerle birlikte Anayasa Hukuku dersine katılan Yıldız, o anları "Ben girdiysem herkes girebilir." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
6
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Nuray

Hayatımda ilk defa, bu kadar saçma bir olaya şahit oluyorum..

hedefsizkitle

Tr’ye yeni geldiniz sanırım. Zira burda saçmalıkların sınırı yok. Yarın bunun bi üstünü de görmeniz çok olası! Ama iyi tarafı zamanla şaşırmıyor alışıyorsunuz.👍 Devamını Gör

mamamia

Konudan bağımsız seviyorum Taylan bey'i 🌸 konuya gelirsek üzerine konuştuk zaten bişey daha söylemek gerekirse hiçbir şeye önem vermediğimiz aşikar. Mülteci... Devamını Gör

Nuray

Ortalık sapık katil kaynarken. Bile bile verilen kararlar millete zarar ziyan. Bu görüntülerin, hiçbir aması-fakatı olamaz.

hedefsizkitle

Dersi resmen sabote etmektir bu! Meb’de sınıflarda kamera bile yasakken ösymnin bu ugulamasını akıl almıyor! O öğrencilerin o hocanın gizliliği nerden kaldı?... Devamını Gör

Bozkurt

Cumhuriyet tarihinin en niteliksiz iktidarı döneminde, olabilecek skandallara bir yenisi daha eklendi.