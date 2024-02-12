Türkiye'de Bir Arkadaşının Düğün Sürecine Şahit Olan Bir Koreli Gelenekleri Eleştirince Tartışma Yarattı

Dünya üzerindeki her bir ülke, kendine has birçok ilginç geleneklere ev sahipliği yapıyor. Bu gelenekler, ülkelerin kültürel zenginliklerini, tarihlerini ve sosyal yapılarını yansıtır. Her ne kadar bizim için yabancı olsalar da, bu gelenekler o ülkenin halkı için oldukça normal ve anlamlıdır. Bizim ülkemizde de düğün süreçleri, birbirinden ilginç geleneklerle ön plana çıkıyor.
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Uzun zamandır ülkemizde yaşayan 'leesaktr' isimli Koreli sosyal medya kullanıcısı, bir arkadaşının düğün sürecine şahit oldu.
Süreçte gördüklerinin ardından "Türk erkeklerine çok üzüldüm." diyerek kendisine tuhaf gelen detayları paylaşan Koreli, bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İşte o video;
Yorumlarda insanlar ikiye bölündü;
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Kimileri genci haklı bulurken, kimileri ise eleştirmeye hakkı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.
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giliniklirimizi lif itmiyin, inlir bizim diğirimiz, iliştirimizsiniz! oooppsss sorsan yarısı saçma diyecek başkası söyleyince mi hata oldu? Saçma oğlu saçma ... Devamını Gör
Kore'li arkadaşım sen çok şanslısın böyle bi coğrafyada doğmadığın için, bizde taa taş devrinden kalma ne gereksiz adetler var bi bilsen, öyle boktan gelenek... Devamını Gör
O kadar ülke dolaştım işim gereği, hala da dolaşıyorum. Birey olamamış kadınların ve ailelerinin erkeğin ocağı a incir ağacı dikmek üzerine oluşturduğu adetl... Devamını Gör
Sinan amca senin Türk kadınlarıyla bir sıkıntın mı var? Az önce başka bir içerikte de gömmüşsün bu iki olmuş. Ne oldu? Çok mu canını yaktılar amca?