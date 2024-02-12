Görüş Bildir
Haberler
Video
Türkiye'de Bir Arkadaşının Düğün Sürecine Şahit Olan Bir Koreli Gelenekleri Eleştirince Tartışma Yarattı

Türkiye'de Bir Arkadaşının Düğün Sürecine Şahit Olan Bir Koreli Gelenekleri Eleştirince Tartışma Yarattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 20:34

İçerik Devam Ediyor

Dünya üzerindeki her bir ülke, kendine has birçok ilginç geleneklere ev sahipliği yapıyor. Bu gelenekler, ülkelerin kültürel zenginliklerini, tarihlerini ve sosyal yapılarını yansıtır. Her ne kadar bizim için yabancı olsalar da, bu gelenekler o ülkenin halkı için oldukça normal ve anlamlıdır. Bizim ülkemizde de düğün süreçleri, birbirinden ilginç geleneklerle ön plana çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Uzun zamandır ülkemizde yaşayan 'leesaktr' isimli Koreli sosyal medya kullanıcısı, bir arkadaşının düğün sürecine şahit oldu.

Uzun zamandır ülkemizde yaşayan 'leesaktr' isimli Koreli sosyal medya kullanıcısı, bir arkadaşının düğün sürecine şahit oldu.

Süreçte gördüklerinin ardından "Türk erkeklerine çok üzüldüm." diyerek kendisine tuhaf gelen detayları paylaşan Koreli, bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Süreçte gördüklerinin ardından "Türk erkeklerine çok üzüldüm." diyerek kendisine tuhaf gelen detayları paylaşan Koreli, bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İşte o video;

Yorumlarda insanlar ikiye bölündü;

Yorumlarda insanlar ikiye bölündü;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Kimileri genci haklı bulurken, kimileri ise eleştirmeye hakkı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Kimileri genci haklı bulurken, kimileri ise eleştirmeye hakkı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz;

Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

giliniklirimizi lif itmiyin, inlir bizim diğirimiz, iliştirimizsiniz! oooppsss sorsan yarısı saçma diyecek başkası söyleyince mi hata oldu? Saçma oğlu saçma ... Devamını Gör

Erkin esenn

Kore'li arkadaşım sen çok şanslısın böyle bi coğrafyada doğmadığın için, bizde taa taş devrinden kalma ne gereksiz adetler var bi bilsen, öyle boktan gelenek... Devamını Gör

Sinan Şahin

O kadar ülke dolaştım işim gereği, hala da dolaşıyorum. Birey olamamış kadınların ve ailelerinin erkeğin ocağı a incir ağacı dikmek üzerine oluşturduğu adetl... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

Sinan amca senin Türk kadınlarıyla bir sıkıntın mı var? Az önce başka bir içerikte de gömmüşsün bu iki olmuş. Ne oldu? Çok mu canını yaktılar amca?