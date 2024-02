Türkiye'de Bir Arkadaşının Düğün Sürecine Şahit Olan Bir Koreli Gelenekleri Eleştirince Tartışma Yarattı

Dünya üzerindeki her bir ülke, kendine has birçok ilginç geleneklere ev sahipliği yapıyor. Bu gelenekler, ülkelerin kültürel zenginliklerini, tarihlerini ve sosyal yapılarını yansıtır. Her ne kadar bizim için yabancı olsalar da, bu gelenekler o ülkenin halkı için oldukça normal ve anlamlıdır. Bizim ülkemizde de düğün süreçleri, birbirinden ilginç geleneklerle ön plana çıkıyor.