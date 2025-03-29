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Tayland'da Yaşanan Depremde Çatıdaki Havuzda Olan İnsanlar Aşağıya Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Tayland'da Yaşanan Depremde Çatıdaki Havuzda Olan İnsanlar Aşağıya Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 14:33

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Myanmar'da yaşanan 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremler Bangladeş, Hindistan, Çin ve Tayland'da da hissedildi. Şimdiyse Tayland'dan görüntülerle karşınızdayız. Bir binanın terasında yer alan havuzda vakit geçiren üç kişi, depremin başlamasıyla birlikte neye uğradıklarını şaşırdı. Su bir anda binanın aşağısına doğru çekilmeye başlayınca onlar da sürüklendi. Ancak hemen kontrol altına alarak sudan çıkmayı başardılar.

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İşte o anlar 👇

O anlarda yaşanan korku ve panik anlatılacak gibi değildi.

O anlarda yaşanan korku ve panik anlatılacak gibi değildi.

Depremlerden etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ederken, son verilere göre 1000 kişiden fazla insan hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla insan ise yaralı şekilde kurtarılmıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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