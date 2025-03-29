Tayland'da Yaşanan Depremde Çatıdaki Havuzda Olan İnsanlar Aşağıya Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Myanmar'da yaşanan 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremler Bangladeş, Hindistan, Çin ve Tayland'da da hissedildi. Şimdiyse Tayland'dan görüntülerle karşınızdayız. Bir binanın terasında yer alan havuzda vakit geçiren üç kişi, depremin başlamasıyla birlikte neye uğradıklarını şaşırdı. Su bir anda binanın aşağısına doğru çekilmeye başlayınca onlar da sürüklendi. Ancak hemen kontrol altına alarak sudan çıkmayı başardılar.
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İşte o anlar 👇
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O anlarda yaşanan korku ve panik anlatılacak gibi değildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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