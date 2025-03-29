Tayland'da Yaşanan Depremde Çatıdaki Havuzda Olan İnsanlar Aşağıya Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Myanmar'da yaşanan 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremler Bangladeş, Hindistan, Çin ve Tayland'da da hissedildi. Şimdiyse Tayland'dan görüntülerle karşınızdayız. Bir binanın terasında yer alan havuzda vakit geçiren üç kişi, depremin başlamasıyla birlikte neye uğradıklarını şaşırdı. Su bir anda binanın aşağısına doğru çekilmeye başlayınca onlar da sürüklendi. Ancak hemen kontrol altına alarak sudan çıkmayı başardılar.