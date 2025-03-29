Gerçekçilik Had Safhada: Öner Biberkökü Yapay Zeka ile Türk Amca ve Teyzelerimizle Sokak Röportajı Oluşturdu

Film yönetmenliği yapan Öner Biberkökü, Ezhel'e hazırladığı kliple gündem olmuştu hatırlarsanız. Çünkü klip tamamen yapay zekadan oluşuyordu ve gerçekçilik konusunda şaşırtıcı bir çalışma olmuştu. Kendisi şimdiyse ülkemizin teyzeleri ve amcalarıyla bir sokak röportajı hazırladı. Sonuç yine harika olmuştu. Gelin bir de birlikte izleyelim!