Gerçekçilik Had Safhada: Öner Biberkökü Yapay Zeka ile Türk Amca ve Teyzelerimizle Sokak Röportajı Oluşturdu

Film yönetmenliği yapan Öner Biberkökü, Ezhel'e hazırladığı kliple gündem olmuştu hatırlarsanız. Çünkü klip tamamen yapay zekadan oluşuyordu ve gerçekçilik konusunda şaşırtıcı bir çalışma olmuştu. Kendisi şimdiyse ülkemizin teyzeleri ve amcalarıyla bir sokak röportajı hazırladı. Sonuç yine harika olmuştu. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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Çizimler ve renkler takdire şayandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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