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Gerçekçilik Had Safhada: Öner Biberkökü Yapay Zeka ile Türk Amca ve Teyzelerimizle Sokak Röportajı Oluşturdu

Gerçekçilik Had Safhada: Öner Biberkökü Yapay Zeka ile Türk Amca ve Teyzelerimizle Sokak Röportajı Oluşturdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 13:49

İçerik Devam Ediyor

Film yönetmenliği yapan Öner Biberkökü, Ezhel'e hazırladığı kliple gündem olmuştu hatırlarsanız. Çünkü klip tamamen yapay zekadan oluşuyordu ve gerçekçilik konusunda şaşırtıcı bir çalışma olmuştu. Kendisi şimdiyse ülkemizin teyzeleri ve amcalarıyla bir sokak röportajı hazırladı. Sonuç yine harika olmuştu. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Çizimler ve renkler takdire şayandı.

Çizimler ve renkler takdire şayandı.

Adeta gerçek hayatta kamera ile kayda alınmış görüntüler gibiydi. Yapay zeka günden güne gelişirken yapay zeka kullananlar da uygulamalarla daha iyi anlaşarak güzel sonuçlar elde ediyorlar. Ancak çıkan sonuçlara baktıkça insan, 'Daha neler göreceğiz?' diye düşünmeden de edemiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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