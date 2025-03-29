“Kıvanç Gel de Yakışıklı Gör!” Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Sosyal Medyayı Salladı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Pehlivan sosyal medyayı salladı. E tabi Pehlivan'ın gözaltına alınmasına yönelik tepkiler oldukça yoğundu. Ancak gözaltına alınmasını gölgede bırakan başka bir şey daha vardı... Pehlivan'in adliye koridorlarında adeta popstar edasıyla yürümesi sosyal medya kullanıcılarını mest etti. X kullanıcıları Pehlivan'ın gözaltına alınmasından çok 'yakışıklılığı'nı dile doladı.

Kullanıcılar Mehmet Pehlivan'ın Kıvanç Tatlıtuğ'u tahttından ettiği konusunda hemfikir!