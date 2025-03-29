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“Kıvanç Gel de Yakışıklı Gör!” Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Sosyal Medyayı Salladı

“Kıvanç Gel de Yakışıklı Gör!” Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Sosyal Medyayı Salladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 11:28

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, 28 Mart Cuma gece saatlerinde gözaltına alınmış; saatler sonra yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları Pehlivan'ı görünce gözaltına alınmasına adeta tepki vermeyi unuttu. Kullanıcılar, Pehlivan'ın 'yakışıklılığı' karşısında resmen mest oldu. İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Pehlivan sosyal medyayı salladı. E tabi Pehlivan'ın gözaltına alınmasına yönelik tepkiler oldukça yoğundu. Ancak gözaltına alınmasını gölgede bırakan başka bir şey daha vardı... Pehlivan'in adliye koridorlarında adeta popstar edasıyla yürümesi sosyal medya kullanıcılarını mest etti. X kullanıcıları Pehlivan'ın gözaltına alınmasından çok 'yakışıklılığı'nı dile doladı. 

Kullanıcılar Mehmet Pehlivan'ın Kıvanç Tatlıtuğ'u tahttından ettiği konusunda hemfikir!

İlk önce Pehlivan'ın gündem olan görüntüsünü izleyelim 👇

Sonra o videoya gelen yorumlara bakalım👇

Sonra o videoya gelen yorumlara bakalım👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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