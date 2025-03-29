“Kıvanç Gel de Yakışıklı Gör!” Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Sosyal Medyayı Salladı
“Kıvanç Gel de Yakışıklı Gör!” Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Sosyal Medyayı Salladı
Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, 28 Mart Cuma gece saatlerinde gözaltına alınmış; saatler sonra yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları Pehlivan'ı görünce gözaltına alınmasına adeta tepki vermeyi unuttu. Kullanıcılar, Pehlivan'ın 'yakışıklılığı' karşısında resmen mest oldu. İşte detaylar...
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medyada gündem oldu.
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İlk önce Pehlivan'ın gündem olan görüntüsünü izleyelim 👇
Sonra o videoya gelen yorumlara bakalım👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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