Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Serbest Bırakıldı

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan 28 Mart Cuma gecesi ‘uçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Pehlivan, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Pehlivan, ifadesinde şunları dedi:

'Gerçekleştirilen soruşturma önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmem sebebiyle açılmıştır. Bu dosyalardaki avukatlığımın sadece teknik hukuk mücadelesi değil, bu hukuksuz yargı pratiğine karşı bir mücadeledir. Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da raporun düzenlendiği asıl soruşturmada hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir. Üzerime atılı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum.'