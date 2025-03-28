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Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.03.2025 - 15:41 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 16:03

Dün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukat serbest bırakıldı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukat serbest bırakıldı.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan 28 Mart Cuma gecesi ‘uçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Pehlivan, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Pehlivan, ifadesinde şunları dedi:

'Gerçekleştirilen soruşturma önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmem sebebiyle açılmıştır. Bu dosyalardaki avukatlığımın sadece teknik hukuk mücadelesi değil, bu hukuksuz yargı pratiğine karşı bir mücadeledir. Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da raporun düzenlendiği asıl soruşturmada hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir. Üzerime atılı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum.'

Ekrem İmamoğlu, Pehlivan için X hesabından mesaj paylaşmıştı:

Ekrem İmamoğlu, Pehlivan için X hesabından mesaj paylaşmıştı:
twitter.com

'Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın.'

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Mehmet Pehlivan'ın adliyeye sevk görüntüleri...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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