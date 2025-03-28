Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Serbest Bırakıldı
Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Serbest Bırakıldı
Dün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
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İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukat serbest bırakıldı.
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Ekrem İmamoğlu, Pehlivan için X hesabından mesaj paylaşmıştı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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