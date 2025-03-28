Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan'ın Adliyeye Sevk Edildiği Anlar

'Adeta 'İmamoğlu'na dokunan yanar' zihniyetiyle, her türlü hukuki girişimden öte saldırı diye nitelendirilebilecek eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bir kere daha söyleyelim ki, burada dirençle, kararlılıkla, adaletten, demokrasiden ve hukuktan yana olmaya devam edeceğiz' diye konuşmuştu.