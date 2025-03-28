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Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan'ın Adliyeye Sevk Edildiği Anlar

Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan'ın Adliyeye Sevk Edildiği Anlar

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 13:10

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, cezaevinde bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, gece yarısı gözaltına alındı. Sabah saatlerinde emniyetten adliyeye sevk edilen Pehlivan, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi ve savcılık ifadesi için ilgili bölüme geçti.

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/ima...
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Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'TCK 282 ve 5549 sayılı kanun' kapsamında açılan soruşturma doğrultusunda gözaltı kararı verilmişti.

Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'TCK 282 ve 5549 sayılı kanun' kapsamında açılan soruşturma doğrultusunda gözaltı kararı verilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir de avukatıyla birlikte emniyette gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Anayasa Mahkemesi önünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının, Avukat Mehmet Pehlivan'ı emniyette savunmaya çalışıyorlar" demişti.

Anayasa Mahkemesi önünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının, Avukat Mehmet Pehlivan'ı emniyette savunmaya çalışıyorlar" demişti.

'Adeta 'İmamoğlu'na dokunan yanar' zihniyetiyle, her türlü hukuki girişimden öte saldırı diye nitelendirilebilecek eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bir kere daha söyleyelim ki, burada dirençle, kararlılıkla, adaletten, demokrasiden ve hukuktan yana olmaya devam edeceğiz' diye konuşmuştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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