Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan'ın Adliyeye Sevk Edildiği Anlar

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/ima...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, cezaevinde bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, gece yarısı gözaltına alındı. Sabah saatlerinde emniyetten adliyeye sevk edilen Pehlivan, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi ve savcılık ifadesi için ilgili bölüme geçti.
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Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'TCK 282 ve 5549 sayılı kanun' kapsamında açılan soruşturma doğrultusunda gözaltı kararı verilmişti.
Anayasa Mahkemesi önünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının, Avukat Mehmet Pehlivan'ı emniyette savunmaya çalışıyorlar" demişti.
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