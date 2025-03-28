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MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Sedat Peker’li Cuma Mesajı: Sedat Peker de RT Yaptı!

MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Sedat Peker’li Cuma Mesajı: Sedat Peker de RT Yaptı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.03.2025 - 12:55 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 13:05

Sedat Peker’ın sık sık kullandığı ve hafızalara yer eden ‘Bir Umuttur Yaşamak’ sözü bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den geldi. Sosyal medya hesabından ‘Cuma Mesajı’ paylaşımı yapan yapan Ulvi Yönter “Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…” yazdı, Sedat Peker de Yönter’in bu paylaşımını yeniden paylaştı.

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Daha önce de sosyal medya hesabından Sedat Peker’in yaptığı 1 milyon 800 bin TL bağışı paylayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şimdi de Sedat Peker’in bir sözüne atıfta bulundu.

Daha önce de sosyal medya hesabından Sedat Peker’in yaptığı 1 milyon 800 bin TL bağışı paylayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şimdi de Sedat Peker’in bir sözüne atıfta bulundu.

X hesabından Cuma Mesajı paylaşımı yapan İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker’in sık sık kullandığı ‘Bir Umuttur Yaşamak’ sözünü paylaştı. 

“Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir…Hayırlı Cumalar…”

Sedat Peker de Ulvi Yönter’in paylaşımını RT yaptı!

Sedat Peker de Ulvi Yönter’in paylaşımını RT yaptı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in Sedat Peker göndermeli bu paylaşımını Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu iddia edilen Sedat Peker de X hesabından RT yaptı.

Sedat Peker, Ulvi Yönter'in paylaşımını Instagram hikayesinden de paylaştı.

Sedat Peker, Ulvi Yönter'in paylaşımını Instagram hikayesinden de paylaştı.

İzzet Ulvi Yönter’in ’Sedat Peker’ temalı bu paylaşımı ilk değil!

İzzet Ulvi Yönter’in ’Sedat Peker’ temalı bu paylaşımı ilk değil!

Yönter, daha önce de, felç geçirerek emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Ömer Korkmaz’ın kök hücre tedavisi ve bakım masrafları için Sedat Peker’in 1 milyon 800 bin TL bağışta bulunduğunu belirten bir haberi paylaşarak, “Allah razı olsun… Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…” ifadelerini kullanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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