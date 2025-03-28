MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Sedat Peker’li Cuma Mesajı: Sedat Peker de RT Yaptı!
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Sedat Peker’li Cuma Mesajı: Sedat Peker de RT Yaptı!
Sedat Peker’ın sık sık kullandığı ve hafızalara yer eden ‘Bir Umuttur Yaşamak’ sözü bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den geldi. Sosyal medya hesabından ‘Cuma Mesajı’ paylaşımı yapan yapan Ulvi Yönter “Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…” yazdı, Sedat Peker de Yönter’in bu paylaşımını yeniden paylaştı.
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Daha önce de sosyal medya hesabından Sedat Peker’in yaptığı 1 milyon 800 bin TL bağışı paylayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şimdi de Sedat Peker’in bir sözüne atıfta bulundu.
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Sedat Peker de Ulvi Yönter’in paylaşımını RT yaptı!
Sedat Peker, Ulvi Yönter'in paylaşımını Instagram hikayesinden de paylaştı.
İzzet Ulvi Yönter’in ’Sedat Peker’ temalı bu paylaşımı ilk değil!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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