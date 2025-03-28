onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Tarih Verdi

Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Tarih Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.03.2025 - 12:08

Rasim Ozan Kütahyalı EnSonHaber YouTube kanalında gündeme dair konuları değerlendirdi. Son yayının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Selahattin Demirtaş'la ilgiliydi. Kütahyalı, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağını iddia etti. 'Selahattin Demirtaş ne zaman serbest kalacak?' sorusunu yanıtladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için tahliye iddiaları gündeme gelmişti.

Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için tahliye iddiaları gündeme gelmişti.

Kendisine yakın isimler bu yönde paylaşımlar yapıp ardından bunun bir temenni olduğunu söylemişti. Kardeşi Süleyman Demirtaş ise 'Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!' yazmış. Ardından paylaşımını silmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı ise olayla ilgili net konuştu ve bayram sonrasını işaret etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kütahyalı 4 Mart'ta da benzer bir iddiada bulunmuştu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
4
3
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın