Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Tarih Verdi
Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Tarih Verdi
Rasim Ozan Kütahyalı EnSonHaber YouTube kanalında gündeme dair konuları değerlendirdi. Son yayının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Selahattin Demirtaş'la ilgiliydi. Kütahyalı, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağını iddia etti. 'Selahattin Demirtaş ne zaman serbest kalacak?' sorusunu yanıtladı.
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Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için tahliye iddiaları gündeme gelmişti.
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Rasim Ozan Kütahyalı ise olayla ilgili net konuştu ve bayram sonrasını işaret etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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