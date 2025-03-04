Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Serbest Kalacağını İddia Etti
Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Serbest Kalacağını İddia Etti
22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı yeni bir sürecin başlangıcı olarak adlandırılmıştı. Beklenen oldu ve heyetler, görüşmeler, karşılıklı çağrılar derken Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silahları bırakma çağrısıyla süreç yeni bir boyut kazandı.
Konunun merak edilen aktörlerinden biri ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. 2016'dan beri cezaevinde olan Demirtaş için 'Selahattin Demirtaş serbest kalacak mı?' soruları sorulmaya başladı. Son zamanlarda söyledikleriyle gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımıyla Demirtaş'ın kısa zaman içinde serbest bırakılacağını iddia etti.
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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaşmıştı.
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Rasim Ozan Kütahyalı ise 1 Mart'ta yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.
Kütahyalı bugün yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın serbest kalmasına az kaldığını iddia etti. Paylaşım şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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