Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Serbest Kalacağını İddia Etti

22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı yeni bir sürecin başlangıcı olarak adlandırılmıştı. Beklenen oldu ve heyetler, görüşmeler, karşılıklı çağrılar derken Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silahları bırakma çağrısıyla süreç yeni bir boyut kazandı.

Konunun merak edilen aktörlerinden biri ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. 2016'dan beri cezaevinde olan Demirtaş için 'Selahattin Demirtaş serbest kalacak mı?' soruları sorulmaya başladı. Son zamanlarda söyledikleriyle gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımıyla Demirtaş'ın kısa zaman içinde serbest bırakılacağını iddia etti.