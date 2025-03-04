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Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Serbest Kalacağını İddia Etti

Rasim Ozan Kütahyalı Selahattin Demirtaş'ın Serbest Kalacağını İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2025 - 15:03

22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı yeni bir sürecin başlangıcı olarak adlandırılmıştı. Beklenen oldu ve heyetler, görüşmeler, karşılıklı çağrılar derken Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silahları bırakma çağrısıyla süreç yeni bir boyut kazandı. 

Konunun merak edilen aktörlerinden biri ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. 2016'dan beri cezaevinde olan Demirtaş için 'Selahattin Demirtaş serbest kalacak mı?' soruları sorulmaya başladı. Son zamanlarda söyledikleriyle gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımıyla Demirtaş'ın kısa zaman içinde serbest bırakılacağını iddia etti.

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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaşmıştı.

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaşmıştı.

Demirtaş, özel izinle eşi Başak Demirtaş'ın ameliyat olması nedeniyle İstanbul'da bulunan hastaneye getirilmişti. Yine Önder'in aktardığına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçmiş olsun araması yapmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı ise 1 Mart'ta yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı ise 1 Mart'ta yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

'Bu hafta içi Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir.

Demirtaş’ın Edirne dönemi sona ermelidir.

Kendisi 8.5 senedir hapiste olduğu halde barış için bu olgunluğu ve bilgeliği gösterebilecek muhalif Türk siyasetçi yok bu ülkede.

Demirtaş, Kürt olduğu için bu kadar bilge bir insan…'

Kütahyalı bugün yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın serbest kalmasına az kaldığını iddia etti. Paylaşım şöyle;

Kütahyalı bugün yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın serbest kalmasına az kaldığını iddia etti. Paylaşım şöyle;

'Valizlerini topla be Selahattin kardeşim…

Biricik aşkın, sevgilin, eşin Başak Hanım’a kavuşmana ramak kaldı…

2009 senesinde seninle Batman’da tanıştığımız ve birlikte kurdele keserek Aram Tigran Parkı’nı açtığımız gün kadar gepegenç ruhunla siyaset yolculuğuna devam edeceksin.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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