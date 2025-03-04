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Devlet Bahçeli ve Yılmaz Erdoğan Arasında Sürpriz Telefon Görüşmesi

Devlet Bahçeli ve Yılmaz Erdoğan Arasında Sürpriz Telefon Görüşmesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 10:29

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında bir süredir dinlenme sürecinde olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oyuncu Yılmaz Erdoğan arasında sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştiği iddia edildi. Ekol TV’de yer alan habere göre; Ünlü sanatçı, MHP liderine ‘terörsüz Türkiye’ sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti. Bahçeli ise Erdoğan’ın dizisini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirtti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekol TV’de yer alan habere göre; Görüşmede Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli, Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini belirtti.

Ayrıca Bahçeli, sanatçının dizide canlandırdığı karakterin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, Erdoğan'ı başarılı performansından dolayı tebrik etti.

Ayrıca Bahçeli, sanatçının dizide canlandırdığı karakterin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, Erdoğan'ı başarılı performansından dolayı tebrik etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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