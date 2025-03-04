Devlet Bahçeli ve Yılmaz Erdoğan Arasında Sürpriz Telefon Görüşmesi
Devlet Bahçeli ve Yılmaz Erdoğan Arasında Sürpriz Telefon Görüşmesi
Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında bir süredir dinlenme sürecinde olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oyuncu Yılmaz Erdoğan arasında sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştiği iddia edildi. Ekol TV’de yer alan habere göre; Ünlü sanatçı, MHP liderine ‘terörsüz Türkiye’ sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti. Bahçeli ise Erdoğan’ın dizisini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirtti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Ayrıca Bahçeli, sanatçının dizide canlandırdığı karakterin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, Erdoğan'ı başarılı performansından dolayı tebrik etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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