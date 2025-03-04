“Vatandaşlık Tanımı Yeni Anayasada Gözden Geçirilebilir” Diyen Binali Yıldırım Hakkında Suç Duyurusu
“Vatandaşlık Tanımı Yeni Anayasada Gözden Geçirilebilir” Diyen Binali Yıldırım Hakkında Suç Duyurusu
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/binali-yildi...
Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” diyen AKP’li eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, Yıldırım’ı şikâyet etti.
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Karaaslan, “Şüphelinin, bugüne kadar yürütmüş olduğu görevler itibariyle uluslararası hukuk ile anayasa hukukundan kaynaklanan bu durumları bilmemesi mümkün değildir” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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