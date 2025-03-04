onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Vatandaşlık Tanımı Yeni Anayasada Gözden Geçirilebilir” Diyen Binali Yıldırım Hakkında Suç Duyurusu

“Vatandaşlık Tanımı Yeni Anayasada Gözden Geçirilebilir” Diyen Binali Yıldırım Hakkında Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 09:51

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” diyen AKP’li eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/binali-yildi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, Yıldırım’ı şikâyet etti.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, Yıldırım’ı şikâyet etti.

Başvuru dilekçesinde, Yıldırım’ın Anayasa’da değiştirilemez maddelerin değişikliğini talep ettiği savunuldu. AKP’li Yıldırım’ın TCK 302. maddesinde yer alan “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu ile 309. maddesinde yer alan “Anayasa’yı ihlal” suçunu işlediği vurgulanarak hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılması istendi.

Karaaslan, “Şüphelinin, bugüne kadar yürütmüş olduğu görevler itibariyle uluslararası hukuk ile anayasa hukukundan kaynaklanan bu durumları bilmemesi mümkün değildir” dedi.

Karaaslan, “Şüphelinin, bugüne kadar yürütmüş olduğu görevler itibariyle uluslararası hukuk ile anayasa hukukundan kaynaklanan bu durumları bilmemesi mümkün değildir” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın