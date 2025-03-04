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Kongre Üyesi, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterecek

Kongre Üyesi, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterecek

Amerika Birleşik Devletleri Nobel Donald Trump
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 09:30

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, Başkan Donald TrumpNobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıkladı. Trump, geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmayla gündeme gelmiş ve son olarak da Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurduğu açıklanmıştı. 

Sık sık Gazze açıklamaları ile dikkat çeken Trump, barış ödülü kazanamayacağını düşündüğünü de söylemişti. Peki Issa, Trump'ı neden barış ödülüne aday gösterdi? Bugüne kadar hangi ABD başkanları Nobel Barış Ödülü aldı? 

İşte, detaylar...

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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Darrell Issa, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıkladı!

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Darrell Issa, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıkladı!

Kaliforniyalı Kongre Üyesi Issa, X üzerinden yaptığı duyurunun ardından Başkan Trump'ı neden aday göstereceğini ise belirtmedi.

Kaliforniyalı Kongre Üyesi, X üzerinden yaptığı duyuruda, "Hiç kimse daha fazla hak etmiyor." dedi!

Kaliforniyalı Kongre Üyesi, X üzerinden yaptığı duyuruda, "Hiç kimse daha fazla hak etmiyor." dedi!
twitter.com

'Bugün @realDonaldTrump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğim. Hiç kimse bundan daha fazla hak etmiyor.'

Beklenen açıklama ise Issa'nın yardımcı genel müdürü ve iletişim direktörü Jonathan Wilcox'tan geldi: "Trump barış davasına ilham verdi ve destek verdi"

Beklenen açıklama ise Issa'nın yardımcı genel müdürü ve iletişim direktörü Jonathan Wilcox'tan geldi: "Trump barış davasına ilham verdi ve destek verdi"

The Hill'e konuşan Wilcox, 'Kongre Üyesi Issa yakın zamanda dört Orta Doğu ülkesine bir Codel (Kongre heyeti) götürdü barış ruhunun ve çatışmadan uzaklaşmanın gerçek ve çok taraflı olduğunu ilk elden ve birkaç devlet başkanından gözlemledi' dedi. 

The Hill'in haberine göre, Wilcox açıklamasında, 'Seçildikten, yemin ettikten sonra Başkan Trump barış davasına ilham verdi ve destek verdi ve bunu uzun yıllardır duymadığımız bir şekilde yaptı.' ifadelerini de kullandı. Trump'ın savaşsız bir dünya özlemini savunduğunu da söyledi.

Trump'ın geçtiğimiz ay Oval Ofis'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında da ödül gündeme gelmişti!

Trump'ın geçtiğimiz ay Oval Ofis'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında da ödül gündeme gelmişti!

Trump'a ödül sorulmuş ve bugüne dek 3 kez aday gösterilen Trump, 'Bana asla Nobel Barış Ödülü vermeyecekler. Çok kötü. Ben hak ediyorum ama bana asla vermeyecekler.' demişti.

Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile arasındaki tartışmayla ve Gazze açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile arasındaki tartışmayla ve Gazze açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Öte yandan Trump, Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından Rusya-Ukrayna savaşındaki ABD politikasını yeniden şekillendirdi. Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımı kestiği duyuruldu.

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Peki, Hangi ABD Başkanları Nobel Barış Ödülü'nü Kazandı?

Peki, Hangi ABD Başkanları Nobel Barış Ödülü'nü Kazandı?

  • Theodore Roosevelt, 1906 yılında Rus-Japon Savaşı’nın son bulmasını sağlayan Portsmouth Antlaşması’ndaki arabuluculuğu sebebiyle 

  • Woodrow Wilson, 1919'da I. Dünya Savaşı'nın ardından Milletler Cemiyeti’ni kurma sürecinde üstlendiği rol nedeniyle

  • Jimmy Carter, 2002'de başkanlığının ardından; insan hakları, demokrasi ve barışçıl çözümlere ilişkin uzun süreli çabaları nedeniyle 

  • Barack Obama ise 2009'da uluslararası diplomasiyi güçlendirme ve nükleer silahsızlanma çabaları sebebiyle Nobel Barış Ödülü'nü layık görülmüştü.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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stannisbarthn

Ortadoğu savaşını bitirecek. Bence hakediyor 😂

Veldoria

Sadece bizim ülke değil dünyada kafayı yedi bu deliye Nobel Barış Ödülü verirlerse tescillenmiş olacak 😂😂

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