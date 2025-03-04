Kongre Üyesi, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterecek
Kongre Üyesi, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterecek
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, Başkan Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıkladı. Trump, geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmayla gündeme gelmiş ve son olarak da Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurduğu açıklanmıştı.
Sık sık Gazze açıklamaları ile dikkat çeken Trump, barış ödülü kazanamayacağını düşündüğünü de söylemişti. Peki Issa, Trump'ı neden barış ödülüne aday gösterdi? Bugüne kadar hangi ABD başkanları Nobel Barış Ödülü aldı?
İşte, detaylar...
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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Darrell Issa, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıkladı!
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Kaliforniyalı Kongre Üyesi, X üzerinden yaptığı duyuruda, "Hiç kimse daha fazla hak etmiyor." dedi!
Beklenen açıklama ise Issa'nın yardımcı genel müdürü ve iletişim direktörü Jonathan Wilcox'tan geldi: "Trump barış davasına ilham verdi ve destek verdi"
Trump'ın geçtiğimiz ay Oval Ofis'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında da ödül gündeme gelmişti!
Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile arasındaki tartışmayla ve Gazze açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Peki, Hangi ABD Başkanları Nobel Barış Ödülü'nü Kazandı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Ortadoğu savaşını bitirecek. Bence hakediyor 😂
Sadece bizim ülke değil dünyada kafayı yedi bu deliye Nobel Barış Ödülü verirlerse tescillenmiş olacak 😂😂
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