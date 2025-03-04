Kongre Üyesi, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterecek

The Hill'e konuşan Wilcox, 'Kongre Üyesi Issa yakın zamanda dört Orta Doğu ülkesine bir Codel (Kongre heyeti) götürdü barış ruhunun ve çatışmadan uzaklaşmanın gerçek ve çok taraflı olduğunu ilk elden ve birkaç devlet başkanından gözlemledi' dedi.

The Hill'in haberine göre, Wilcox açıklamasında, 'Seçildikten, yemin ettikten sonra Başkan Trump barış davasına ilham verdi ve destek verdi ve bunu uzun yıllardır duymadığımız bir şekilde yaptı.' ifadelerini de kullandı. Trump'ın savaşsız bir dünya özlemini savunduğunu da söyledi.