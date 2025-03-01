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Yaşam
Zelenskiy ve Trump Tartışması Sosyal Medyada Başka Bir Boyuta Ulaştı

Zelenskiy ve Trump Tartışması Sosyal Medyada Başka Bir Boyuta Ulaştı

Donald Trump Zelenski
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 12:31

Tüm dünyanın gözlerini diktiği, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme tartışma ile son buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında kameralar önünde yaşanan gerilim dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Zelenskiy, Beyaz Sarayı terk ettikten sonra sosyal medya da birbirine girdi desek yeridir. Kimileri Trump'ı desteklerken kimileri de Zelenskiy'nin haklı olduğunu düşündü. 

Tarihe geçen tartışma, ülkeler arasında artan gerilimin ve 'Şimdi ne olacak?' sorularının merkezinde olsa da ortaya ilginç yapay zeka videoları ve söylemler de çıktı. 

İşte, sosyal medyada Zelenskiy ve Trump tartışması...

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Beyaz Saray'daki Trump ve Zelenskiy görüşmesi "Bugün tam takım giyinip kuşanmış” söylemeleriyle yüzlerde tebessümle başlamıştı. Ancak görüşmenin sonu iyi bitmedi.

Beyaz Saray'daki Trump ve Zelenskiy görüşmesi "Bugün tam takım giyinip kuşanmış” söylemeleriyle yüzlerde tebessümle başlamıştı. Ancak görüşmenin sonu iyi bitmedi.

İkili arasındaki tartışma, Zelenskiy'nin Beyaz Sarayı terk etmesiyle son buldu.

İşte, Zelenskiy ve Trump'ın Kameralara Yansıyan Tartışması

Aslında tüm dünyayı ilgilendiren bu tartışma sosyal medyada da büyük yankı buldu! 👇

Aslında tüm dünyayı ilgilendiren bu tartışma sosyal medyada da büyük yankı buldu! 👇
twitter.com

Sosyal medyada ortaya çıkan yapay zeka videoları ve benzetmeler işin içine zaman zaman mizah katsa da kimileri Trump'ı kimileri Zelenskiy'i destekledi. Elbette günün sonunda neler olacağı, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa Amerika'nın şimdi nasıl etki edeceği de merak konusu. 

Gelin, sosyal medyanın Trump ile Zelenskiy arasındaki gerilime yaptığı yorumlara birlikte göz atalım 👇

"Bu yılın fotoğrafı olmalı." 👇

"Bu yılın fotoğrafı olmalı." 👇
twitter.com

'Zelenskiy MAGA'nın dışındaki tüm dünyadır.'

"Pokerde blöfümü gören ben." 👇

"İngilizce Zelenskiy'nin üçüncü dili ve hala Trump'tan daha iyi konuşuyor haha" 👇

"İngilizce Zelenskiy'nin üçüncü dili ve hala Trump'tan daha iyi konuşuyor haha" 👇
twitter.com

Biraz da İngilizce bilgisi!

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"Her RISK oyunu nasıl biter" 👇

"Zelenskiy kalk git kardeşim orda hala ne anlatıp duruyorsun dediniz mi?" 👇

"Zelenskiy kalk git kardeşim orda hala ne anlatıp duruyorsun dediniz mi?" 👇
twitter.com

Zelensky ve Trump görüşmesi ülkemizde de ses getirdi. Gazetecilerden vatandaşlara pek çok kişi görüşme hakkında yorumda bulundu. Gazeteci Şirin Payzın da onlardan biriydi.

"Zelensky Trump ve Vance ile görüşmesi sırasında" 👇

"Ülkesi için savaştığı için Zelenskiy'i itibarsızlaştırmak için çok fazla yanlış bilgi var. Gerçeği söylediğiniz için teşekkür ederim" 👇

"Ülkesi için savaştığı için Zelenskiy'i itibarsızlaştırmak için çok fazla yanlış bilgi var. Gerçeği söylediğiniz için teşekkür ederim" 👇
twitter.com

Tabii yapay zeka sadece videolarda değil görsellerde de kullanıldı. 👇

Tabii yapay zeka sadece videolarda değil görsellerde de kullanıldı. 👇
twitter.com
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"Bugün Beyaz Saray'da tanık olduğunuz şey tam bir tiyatroydu" 👇

"Bugün Beyaz Saray'da tanık olduğunuz şey tam bir tiyatroydu" 👇
twitter.com

'Zelenskiy, 2015-2019 yılları arasında yayınlanan 'Servant of the People' (Halkın Hizmetkarı) adlı bir TV dizisinin yıldızıydı.

Bu dizide şans eseri Ukrayna cumhurbaşkanı olan bir lise öğretmenini canlandırdı. 

Bugün Beyaz Saray'da tanık olduğunuz şey tam bir tiyatroydu.'

"Zelenski Beyaz Saray'dan Nasıl Atıldı" 👇

"Yine de beklentiye giriyor insan" 👇

"Yine de beklentiye giriyor insan" 👇
twitter.com

Yapay zeka da işin içine karıştı: "Trump Zelenskiy görüşmesinin gerçek görüntüleri sızdırıldı" 👇

"Zelenskiy: "Hiç Ukrayna'ya gidip bizim sorunlarımızı gördünüz mü?" 👇

"Zelenskiy: "Hiç Ukrayna'ya gidip bizim sorunlarımızı gördünüz mü?" 👇

'Zelenskiy: 'Hiç Ukrayna'ya gidip bizim sorunlarımızı gördünüz mü?'

JD Vance: 'Aslında hikayeleri gördüm ve izledim.'

Televizyonunda mı? OTUR JD.'

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"Vegas, Zelenski'nin ne zaman geri döneceğine dair bahis oranlarını açıkladı mı?" 👇

"Trump tam bir zorbadır. Zelenskiy'e yaptığını Putin'e asla yapmaz." 👇

"Trump tam bir zorbadır. Zelenskiy'e yaptığını Putin'e asla yapmaz." 👇
twitter.com

'Trump tam bir zorbadır. Zelenskiy'e yaptığını Putin'e asla yapmaz. Bir zorba asla kendi boyundaki birini seçmez.'

Bakış açısı: "Önce Amerika" 👇

Bakış açısı: "Önce Amerika" 👇
twitter.com

"Ben her zaman Modi'den çok Zelenski'yi tercih ederim." 👇

"Ben her zaman Modi'den çok Zelenski'yi tercih ederim." 👇
twitter.com

'Ben her zaman Modi'den çok Zelenski'yi tercih ederim.

ABD'nin zorbalığına tahammül edemedi, suratına karşı onu geri verdi.

Öteki ağzını açamadı, taleplerine boyun eğdi, gümrük vergilerini düşürdü, hatta Hint vatandaşlarına uygulanan kelepçelerden bile söz edemedi.

Biri ülkesi için gitti, diğeri halkla ilişkileri için gitti.'

Trump ve Zelenskiy tartışmasına bir yapay zeka dokunuşu daha👇

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"Dürüst olalım, sen hangi taraftasın?": Trump mı, Zelenski mi? 👇

"Dürüst olalım, sen hangi taraftasın?": Trump mı, Zelenski mi? 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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