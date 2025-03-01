Zelenskiy ve Trump Tartışması Sosyal Medyada Başka Bir Boyuta Ulaştı
Zelenskiy ve Trump Tartışması Sosyal Medyada Başka Bir Boyuta Ulaştı
Tüm dünyanın gözlerini diktiği, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme tartışma ile son buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında kameralar önünde yaşanan gerilim dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Zelenskiy, Beyaz Sarayı terk ettikten sonra sosyal medya da birbirine girdi desek yeridir. Kimileri Trump'ı desteklerken kimileri de Zelenskiy'nin haklı olduğunu düşündü.
Tarihe geçen tartışma, ülkeler arasında artan gerilimin ve 'Şimdi ne olacak?' sorularının merkezinde olsa da ortaya ilginç yapay zeka videoları ve söylemler de çıktı.
İşte, sosyal medyada Zelenskiy ve Trump tartışması...
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Beyaz Saray'daki Trump ve Zelenskiy görüşmesi "Bugün tam takım giyinip kuşanmış” söylemeleriyle yüzlerde tebessümle başlamıştı. Ancak görüşmenin sonu iyi bitmedi.
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Aslında tüm dünyayı ilgilendiren bu tartışma sosyal medyada da büyük yankı buldu! 👇
"Bu yılın fotoğrafı olmalı." 👇
"Pokerde blöfümü gören ben." 👇
"İngilizce Zelenskiy'nin üçüncü dili ve hala Trump'tan daha iyi konuşuyor haha" 👇
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"Her RISK oyunu nasıl biter" 👇
"Zelenskiy kalk git kardeşim orda hala ne anlatıp duruyorsun dediniz mi?" 👇
"Zelensky Trump ve Vance ile görüşmesi sırasında" 👇
"Ülkesi için savaştığı için Zelenskiy'i itibarsızlaştırmak için çok fazla yanlış bilgi var. Gerçeği söylediğiniz için teşekkür ederim" 👇
Tabii yapay zeka sadece videolarda değil görsellerde de kullanıldı. 👇
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"Bugün Beyaz Saray'da tanık olduğunuz şey tam bir tiyatroydu" 👇
"Zelenski Beyaz Saray'dan Nasıl Atıldı" 👇
"Yine de beklentiye giriyor insan" 👇
Yapay zeka da işin içine karıştı: "Trump Zelenskiy görüşmesinin gerçek görüntüleri sızdırıldı" 👇
"Zelenskiy: "Hiç Ukrayna'ya gidip bizim sorunlarımızı gördünüz mü?" 👇
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"Vegas, Zelenski'nin ne zaman geri döneceğine dair bahis oranlarını açıkladı mı?" 👇
"Trump tam bir zorbadır. Zelenskiy'e yaptığını Putin'e asla yapmaz." 👇
Bakış açısı: "Önce Amerika" 👇
"Ben her zaman Modi'den çok Zelenski'yi tercih ederim." 👇
Trump ve Zelenskiy tartışmasına bir yapay zeka dokunuşu daha👇
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"Dürüst olalım, sen hangi taraftasın?": Trump mı, Zelenski mi? 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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