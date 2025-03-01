Zelenskiy ve Trump Tartışması Sosyal Medyada Başka Bir Boyuta Ulaştı

Tüm dünyanın gözlerini diktiği, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme tartışma ile son buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında kameralar önünde yaşanan gerilim dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Zelenskiy, Beyaz Sarayı terk ettikten sonra sosyal medya da birbirine girdi desek yeridir. Kimileri Trump'ı desteklerken kimileri de Zelenskiy'nin haklı olduğunu düşündü.

Tarihe geçen tartışma, ülkeler arasında artan gerilimin ve 'Şimdi ne olacak?' sorularının merkezinde olsa da ortaya ilginç yapay zeka videoları ve söylemler de çıktı.

İşte, sosyal medyada Zelenskiy ve Trump tartışması...