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Trump'ın Zelenskiy'i Azarlaması Dünya Gündemine Oturdu: Dünya Liderleri Ne Tepki Verdi?

Trump'ın Zelenskiy'i Azarlaması Dünya Gündemine Oturdu: Dünya Liderleri Ne Tepki Verdi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 23:36 Son Güncelleme: 28.02.2025 - 23:42

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kameralar önünde azarladı. İki başkan arasında tansiyonun yükselmesi Zelenskiy'nin Beyaz Saray'ı terk etmesiyle son buldu. ABD medyası Zelenskiy'nin terk etmediğini 'Trump'ın kovduğunu' yazdı. Pek çok ülkenin lideri ve siyasi isimler tartışmaya dair açıklamalarda bulundu. Trump'ın Zelenskiy'i azarlaması dünyanın ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Trump ve Zelenskiy'nin kameralar önünde tartışması dünya gündemine bomba gibi düştü.

Trump ve Zelenskiy'nin kameralar önünde tartışması dünya gündemine bomba gibi düştü.

İkilinin tartıştığı anlara dair görüntüler sosyal medyanın gündemi oldu. Zelenskiy ve Trump hakkında X'ten yapılan paylaşımlar 3 milyonu aştı.

Zelenskiy, tartışmanın ardından Beyaz Saray'ı terk etti.

Zelenskiy, tartışmanın ardından Beyaz Saray'ı terk etti.

ABD basını ise Zelenskiy'nin terk etmediğini, 'Trump tarafından kovulduğunu' yazdı.

Tartışmanın ardından sosyal medyada ilk resmi açıklama Trump'tan geldi.

Tartışmanın ardından sosyal medyada ilk resmi açıklama Trump'tan geldi.
twitter.com

“Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı yaptık. Bu kadar ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duyguların ortaya çıkardığı şey inanılmaz ve Amerika dahil olduğunda Başkan Zelenskyy'nin Barış'a hazır olmadığını tespit ettim çünkü bizim dahil olmamızın ona müzakerelerde büyük bir avantaj sağladığını düşünüyor. Avantaj istemiyorum, BARIŞ istiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'ne, değerli Oval Ofis'inde saygısızlık etti. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir.'

–Başkan Donald J. Trump

Zelenskiy: "Teşekkürler Amerika."

Zelenskiy: "Teşekkürler Amerika."
twitter.com

Zelenskiy ise mesajına 'teşekkür ederek' başladı:

'Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler. Teşekkürler @POTUS Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz.'

Ardından Beyaz Saray'ın X hesabından "Önce Amerika" (America First) paylaşımı yapıldı 👇

Ardından Beyaz Saray'ın X hesabından "Önce Amerika" (America First) paylaşımı yapıldı 👇
twitter.com
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Ülkelerden Zelenskiy'e destek açıklamaları... Rusya'dan Trump'a övgü.

Ülkelerden Zelenskiy'e destek açıklamaları... Rusya'dan Trump'a övgü.

Pek çok ülke liderinden yaşanan tarihi anlara dair paylaşım geldi. Ülkeler Zelenskiy'e desteğini açıkladı, Rusya dışında...

"İspanya, Ukrayna'nın yanındadır."

"İspanya, Ukrayna'nın yanındadır."
twitter.com

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından üç dilde 'İspanya Ukrayna'nın yanındadır' paylaşımı yaptı.

Almanya: "Ukrayna Almanya'ya güvenebilir."

Almanya: "Ukrayna Almanya'ya güvenebilir."
twitter.com

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 'Hiç kimse Ukrayna vatandaşlarından daha fazla barışı istemez! İşte bu nedenle kalıcı ve adil bir barışa giden yolu bulmak için birlikte çalışıyoruz. Ukrayna hem Almanya'ya hem de Avrupa'ya güvenebilir' ifadelerini kullandı.

Polonya: "Zelenskiy yalnız değilsiniz."

Polonya: "Zelenskiy yalnız değilsiniz."
twitter.com

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Zelenskiy'i de etiketleyerek  'Sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz' dedi.

Litvanya: "Asla yalnız yürümeyeceksin."

Litvanya: "Asla yalnız yürümeyeceksin."
twitter.com

Litvanya Başbakanı Gitanas Nauseda  Ukrayna asla yalnız yürümeyeceksin” paylaşımını yaptı.

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Moldova: "Ukrayna'nın yanındayız."

Moldova: "Ukrayna'nın yanındayız."
twitter.com

Moldova Başbakanı Maia Sandu, 'Gerçek basittir. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Saldırgan olan Rusya'dır. Ukrayna hem kendi özgürlüğünü, hem de bizim özgürlüğümüzü savunuyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız.' dedi.

Trump ve Zelenskiy'nin yapmayı planladığı basın açıklaması da iptal edilmişti.

Trump ve Zelenskiy'nin yapmayı planladığı basın açıklaması da iptal edilmişti.

Basın açıklamasına dair yapılan hazırlıklarda kürsüler boş kaldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'ndan skandal paylaşım.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'ndan skandal paylaşım.
twitter.com

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 'Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi' dedi.

E tabi ABD'nin 'gölge başkanı' Elon Musk'tan da Trump'a destek paylaşımı geldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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