Trump'ın Zelenskiy'i Azarlaması Dünya Gündemine Oturdu: Dünya Liderleri Ne Tepki Verdi?
Trump'ın Zelenskiy'i Azarlaması Dünya Gündemine Oturdu: Dünya Liderleri Ne Tepki Verdi?
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kameralar önünde azarladı. İki başkan arasında tansiyonun yükselmesi Zelenskiy'nin Beyaz Saray'ı terk etmesiyle son buldu. ABD medyası Zelenskiy'nin terk etmediğini 'Trump'ın kovduğunu' yazdı. Pek çok ülkenin lideri ve siyasi isimler tartışmaya dair açıklamalarda bulundu. Trump'ın Zelenskiy'i azarlaması dünyanın ve sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Trump ve Zelenskiy'nin kameralar önünde tartışması dünya gündemine bomba gibi düştü.
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Zelenskiy, tartışmanın ardından Beyaz Saray'ı terk etti.
Tartışmanın ardından sosyal medyada ilk resmi açıklama Trump'tan geldi.
Zelenskiy: "Teşekkürler Amerika."
Ardından Beyaz Saray'ın X hesabından "Önce Amerika" (America First) paylaşımı yapıldı 👇
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Ülkelerden Zelenskiy'e destek açıklamaları... Rusya'dan Trump'a övgü.
"İspanya, Ukrayna'nın yanındadır."
Almanya: "Ukrayna Almanya'ya güvenebilir."
Polonya: "Zelenskiy yalnız değilsiniz."
Litvanya: "Asla yalnız yürümeyeceksin."
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Moldova: "Ukrayna'nın yanındayız."
Trump ve Zelenskiy'nin yapmayı planladığı basın açıklaması da iptal edilmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'ndan skandal paylaşım.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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