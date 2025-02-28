Trump'ın Zelenskiy'i Azarlaması Dünya Gündemine Oturdu: Dünya Liderleri Ne Tepki Verdi?

“Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı yaptık. Bu kadar ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duyguların ortaya çıkardığı şey inanılmaz ve Amerika dahil olduğunda Başkan Zelenskyy'nin Barış'a hazır olmadığını tespit ettim çünkü bizim dahil olmamızın ona müzakerelerde büyük bir avantaj sağladığını düşünüyor. Avantaj istemiyorum, BARIŞ istiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'ne, değerli Oval Ofis'inde saygısızlık etti. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir.'

–Başkan Donald J. Trump