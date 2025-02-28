Ramazan Ayının Vazgeçilmezleri! Geleneklerle Güzelleşen Ramazan

Küslüklerin son bulduğu, tüm ailenin bir araya geldiği ve herkesin aynı anda sofraya oturduğu yegane zamandır Ramazan. Akşam ezanının okunmasını bekleyen ev ahalisi bir yandan sofrayı kurar, bir yandan dualar eder, bir yandan da sevgi ile günün yorgunluğunu atmaya çalışır.

Ezanın başlaması, topun patlaması derken sofrada bir araya gelir yürekler. Dualar okunur, niyetler edilir ve kmi bir yudum su ile kimi hurma ile açar orucunu. Her sofradan farklıdır Ramazan ayında iftar sofraları, daha sıcak ve samimidir.