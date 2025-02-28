Ramazan Ayının Vazgeçilmezleri! Geleneklerle Güzelleşen Ramazan
Ramazan Ayının Vazgeçilmezleri! Geleneklerle Güzelleşen Ramazan
On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi! Bin aydan daha kıymetli olduğu bilinen Ramazan, bereketi, rahmeti ve saymakla bitmeyen faziletiyle yüreklere huzur da getirdi. Manevi bir arınma, birlik ve beraberliğin de ayı olan Ramazan'a özel öyle şeyler var ki her yıl tadı damağımızda kalıyor. Bir ay boyunca tadını çıkardığımız kimileri yüzyıllara dayanan geleneklerle Ramazan'ın olmazsa olmazlarına birlikte göz atalım!
Hazırsanız, başlıyoruz: 'Hoş geldin ya şehri Ramazan...'
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1. Tüm aileyi bir araya getiren iftar sofraları
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2. Oruç açmanın en lezzetli yanı: Hurma
3. "İftara kadar bu kuyruk biter mi?": Ramazan pidesi
4. İftarın üzerine şöyle hafif ama lezzetli bir tatlı: Güllaç
5. 700 yıllık gelenek: Karagöz ile Hacivat
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6. Mübarek Ramazan'da hepimizi dualarda buluşturan teravih namazı
7. Elinizde hurma beklediğiniz ses: Ramazan topu
8. "Uyan ey ahali...": Ramazan davulcusu
9. Ramazan boyunca her gece imsak ve sahur vaktini takip ettiğiniz imsakiye
10. Küçüklükten gelen sahur heyecanı
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11. Çocuklar da oruç tutar: Hem de tekne orucu
12. Minareleri süsleyen yüzyıllık gelenek: Mahya Kültürü
13. Herkesi bir araya getiren Ramazan hayırları: Sokakları süsleyen İftar sofraları
14. Yardımlaşma ve dayanışma!
15. Şeker tadında Ramazan bayramı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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