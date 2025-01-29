Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?
Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?
On bir ayın sultanı Ramazan için heyecanlı bekleyiş başladı! İslam inancına göre, yılın en önemli ayı ve üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getirerek bu mübarek günlerin rahmet ve bereketine kavuşmanın heyecanın yaşıyor. Tabii bir yandan hanelerde Ramazan Bayramı'nın telaşı da başladı. Bayram tatilinde aile büyüklerini ziyaret edecek olanlar Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Tatil 9 gün olacak mı?
İşte 2025 Ramazan ve bayram tatili takvimi...
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Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan Ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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