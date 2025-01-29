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Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 15:24

On bir ayın sultanı Ramazan için heyecanlı bekleyiş başladı! İslam inancına göre, yılın en önemli ayı ve üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getirerek bu mübarek günlerin rahmet ve bereketine kavuşmanın heyecanın yaşıyor. Tabii bir yandan hanelerde Ramazan Bayramı'nın telaşı da başladı. Bayram tatilinde aile büyüklerini ziyaret edecek olanlar Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Tatil 9 gün olacak mı? 

İşte 2025 Ramazan ve bayram tatili takvimi...

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Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan Ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan Ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

Milyonlarca Müslüman, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Böylece 1 Mart günü ilk oruç tutulacak. Oruç ibadeti ile taçlandırılacak bu mübarek ay ise 29 Mart Cumartesi günü son bulacak. 29 Mart gün aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arife günü olarak idrak edilecek.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Ramazan ayının en mübarek günü, hatta tüm İslam dünyasının yıl boyunca beklediği en hayırlı gece olan Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı'nın arife günü yani Ramazan'ın son günü 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı ise, 

  • Ramazan Bayramı Arifesi: 29 Mart Cumartesi 

  • Ramazan Bayramının 1. Günü: 30 Mart Pazar 

  • Ramazan Bayramının 2. Günü: 31 Mart Pazartesi

  • Ramazan Bayramının 3. Günü: 1 Nisan Salı (Son)

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek? 9 Gün Olacak mı?

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek? 9 Gün Olacak mı?

Ramazan Bayramı, arife günüyle başlayacak ve 30 Mart'tan 1 Nisan'a kadar sürecek. Ramazan Bayramı Tatili bu yıl 3 gün olacak. Hafta sonu ile birleşerek hafta içine denk gelen bayramın 9 güne tamamlanmasına dair bir açıklama ise bulunmuyor. 

Bu kapsamda bayram tatili 1 Nisan Salı günü son bulacak ve Çarşamba günü mesaiye devam edilecek gibi görünüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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