Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı, arife günüyle başlayacak ve 30 Mart'tan 1 Nisan'a kadar sürecek. Ramazan Bayramı Tatili bu yıl 3 gün olacak. Hafta sonu ile birleşerek hafta içine denk gelen bayramın 9 güne tamamlanmasına dair bir açıklama ise bulunmuyor.

Bu kapsamda bayram tatili 1 Nisan Salı günü son bulacak ve Çarşamba günü mesaiye devam edilecek gibi görünüyor.