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Bayramda Hava Nasıl Olacak? Ramazan Bayramı Tatilinde Yağmur Yağacak mı, Hava Isınacak mı?

Bayramda Hava Nasıl Olacak? Ramazan Bayramı Tatilinde Yağmur Yağacak mı, Hava Isınacak mı?

Ramazan Bayramı hava durumu hava sıcaklık
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 15:43

On bir ayın sultanı Ramazan bitmek üzereyken pek çoğumuzu Bayram heyecanı sardı. Şeker Bayramı olarak da bilinen, küsleri barıştıran, yardımlaşma, dayanışma ve birliğin bayramı Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatilinde memleketine gidecek pek çok kişi gibi tatil planı yapanlar da hava sıcaklıklarını merak ediyor. Peki, yurt genelinde Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? 

İşte, detaylar...

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Bu yıl 1 Mart'ta başlayan Ramazan'ın sonuna geldik. Bayram tatiline günler kala hava sıcaklıkları gündeme gelmeye başladı.

Bu yıl 1 Mart'ta başlayan Ramazan'ın sonuna geldik. Bayram tatiline günler kala hava sıcaklıkları gündeme gelmeye başladı.

Ramazan Bayramı arifesi bu yıl 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Yarım gün resmi tatil olan arife gününden itibaren 3,5 gün sürecek olan bayram tatilinin ilk günü ise 30 Mart Pazar günü olacak. Bayram tatili ise 1 Nisan Salı günü son bulacak. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? 

Gelin, öğrenelim! 👇

Ramazan Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?

Ramazan Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?

Hafta başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda düşüş söz konusu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre, 28 Mart Cuma günüden itibaren çöl sıcakları ülkemizi terk edecek. Bu tarihten itibaren ise yağmur etkisini gösterebilir. İşte, gün gün Bayram tatilinde hava durumu

29 Mart Cumartesi: Arife Günü Hava Nasıl Olacak?

Uzmanlar, arife günü iç kesimler hariç yurt genelinde gök gürültülü yağış bekliyor. Yağışların özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de görüleceği tahmin ediliyor. 

30 Mart Pazar: Bayramın 1. Günü Hava Nasıl Olacak?

Bayramın birinci gününde de yurt genelinde yağış söz konusu olabilir. Bu kapsamda hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanabilir, ancak sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahminler arasında. 

31 Mart Pazartesi: Bayramın 2. Günü Hava Nasıl Olacak?

Bayramın ikinci günü de yer yer yağışlar devam etse de havalar yeniden ısınmaya başlayacak. Bu süreçte yağış, Ege Bölgesi ve Marmara'nın bir kısmında bekleniyor. 

1 Nisan Salı: Bayramın 3. Günü Hava Nasıl Olacak?

Bayramın son gününde de hava sıcaklıklarındaki artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde yağışlı hava yerini güneşe bırakırken bazı bölgelerde aralıklarla yağış etkili olabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlerin yanında uzmanlardan da benzer yorumlar geldi: Bayram yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlerin yanında uzmanlardan da benzer yorumlar geldi: Bayram yağışlı geçecek.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise Hürriyet.com'a yaptığı tahminlerde, “Cuma günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyoruz.' dedi. Tek, Akdeniz üzerinden gelen ve yurt genelinde etkili olan yağışların sırasıyla Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e doğru ilerleyerek yurdu terk edeceğini duyurdu. 

Bayram'da Marmara, Ege ve Akdeniz ile birlikte İç ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. 

Bayram tatilinin yurt genelinde yağışlı geçeceğini öngören Tek, Nisan ayı boyunca ülke genelinde yağışların ortalamanın üzerinde seyredeceğini de ekledi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşmese de bayram yağışlı geçecek gibi görünüyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in detaylı yorumlarını ise Hürriyet.com'da bulabilirsiniz. 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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