Bayramda Hava Nasıl Olacak? Ramazan Bayramı Tatilinde Yağmur Yağacak mı, Hava Isınacak mı?

Hafta başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda düşüş söz konusu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre, 28 Mart Cuma günüden itibaren çöl sıcakları ülkemizi terk edecek. Bu tarihten itibaren ise yağmur etkisini gösterebilir. İşte, gün gün Bayram tatilinde hava durumu:

29 Mart Cumartesi: Arife Günü Hava Nasıl Olacak?

Uzmanlar, arife günü iç kesimler hariç yurt genelinde gök gürültülü yağış bekliyor. Yağışların özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de görüleceği tahmin ediliyor.

30 Mart Pazar: Bayramın 1. Günü Hava Nasıl Olacak?

Bayramın birinci gününde de yurt genelinde yağış söz konusu olabilir. Bu kapsamda hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanabilir, ancak sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahminler arasında.

31 Mart Pazartesi: Bayramın 2. Günü Hava Nasıl Olacak?

Bayramın ikinci günü de yer yer yağışlar devam etse de havalar yeniden ısınmaya başlayacak. Bu süreçte yağış, Ege Bölgesi ve Marmara'nın bir kısmında bekleniyor.

1 Nisan Salı: Bayramın 3. Günü Hava Nasıl Olacak?

Bayramın son gününde de hava sıcaklıklarındaki artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde yağışlı hava yerini güneşe bırakırken bazı bölgelerde aralıklarla yağış etkili olabilir.