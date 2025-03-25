Bayramda Hava Nasıl Olacak? Ramazan Bayramı Tatilinde Yağmur Yağacak mı, Hava Isınacak mı?
Bayramda Hava Nasıl Olacak? Ramazan Bayramı Tatilinde Yağmur Yağacak mı, Hava Isınacak mı?
On bir ayın sultanı Ramazan bitmek üzereyken pek çoğumuzu Bayram heyecanı sardı. Şeker Bayramı olarak da bilinen, küsleri barıştıran, yardımlaşma, dayanışma ve birliğin bayramı Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatilinde memleketine gidecek pek çok kişi gibi tatil planı yapanlar da hava sıcaklıklarını merak ediyor. Peki, yurt genelinde Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
İşte, detaylar...
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Bu yıl 1 Mart'ta başlayan Ramazan'ın sonuna geldik. Bayram tatiline günler kala hava sıcaklıkları gündeme gelmeye başladı.
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Ramazan Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlerin yanında uzmanlardan da benzer yorumlar geldi: Bayram yağışlı geçecek.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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