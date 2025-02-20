Kadir Gecesi Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ramazanın Kaçıncı Gününe Denk Geliyor?
Kadir Gecesi Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ramazanın Kaçıncı Gününe Denk Geliyor?
Tüm Müslüman alemini mübarek Ramazan'ın heyecanı sarmışken, akıllara Kadir Gecesi geliyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s.) vahyedilmeye başlandığı bu mübarek gecenin 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bilinmektedir. Bu yüzden Kadir Gecesini ibadetlerle geçirmek her Müslüman için önemlidir. Peki, Diyanet İşleri'nin 2025 takvimine göre Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi, Raman'ın hangi gününe denk geliyor?
İşte, detaylar...
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On bir ayın sultanı Ramazan ile birlikte, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için de geri sayım başladı!
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Kadir Gecesi Ne Zaman?
Ramazanın Kaçıncı Gününe Denk Geliyor? Kadir Gecesi'nin Günü Kesin midir?
Kadir Gecesi'nde Ne Oldu?
Kadir Gecesi Neden Bu Kadar Önemli?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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