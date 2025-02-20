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Kadir Gecesi Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ramazanın Kaçıncı Gününe Denk Geliyor?

Kadir Gecesi Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ramazanın Kaçıncı Gününe Denk Geliyor?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 00:17

Tüm Müslüman alemini mübarek Ramazan'ın heyecanı sarmışken, akıllara Kadir Gecesi geliyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s.) vahyedilmeye başlandığı bu mübarek gecenin 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bilinmektedir. Bu yüzden Kadir Gecesini ibadetlerle geçirmek her Müslüman için önemlidir. Peki, Diyanet İşleri'nin 2025 takvimine göre Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi, Raman'ın hangi gününe denk geliyor? 

İşte, detaylar...

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On bir ayın sultanı Ramazan ile birlikte, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için de geri sayım başladı!

On bir ayın sultanı Ramazan ile birlikte, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için de geri sayım başladı!

Bu yıl 1 Ocak itibarıyla başlayan üç aylardan sonuncusu olan Ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Tüm Müslüman aleminin coşku ile hazırlandığı Ramazan'ın en mübarek günün hangi güne denk geldiği ise merak ediliyor. 

İşte, Kadir Gecesi hakkında merak edilenler 👇

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Ramazan ayının 27. gününe denk geldiği bilinen Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini takvimine göre, Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. 

Ramazanın Kaçıncı Gününe Denk Geliyor? Kadir Gecesi'nin Günü Kesin midir?

Ramazanın Kaçıncı Gününe Denk Geliyor? Kadir Gecesi'nin Günü Kesin midir?

İslam inancına göre Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesinde, Cebrail adlı melek aracılığıyla Hz. Peygamber'e indirmeye başlamıştır. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için ise Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğu tahmin edilir. 

Dini kaynaklar ve sahabeler ise Kadir Gecesini, Ramazan'ın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. geceye bağlayan gece olarak işaret eder. Bu yüzden Müslümanlar, Ramazan'ın son 10 gününde ibadetlerini artırır ve manevi huzura yönelirler.

Kadir Gecesi'nde Ne Oldu?

Kadir Gecesi'nde Ne Oldu?

Kadir Gecesi'nin 'Bin aydan daha hayırlı' olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak bunun nedenini merak ediyorsanız, ardında Kur'an-ı Kerim'in vayhedilmesi var. 

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Kadir Gecesi, Kur'an'ın 97. suresi olan ve 5 ayetten oluşan Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor: 

'Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.'

Kadir Gecesi Neden Bu Kadar Önemli?

Kadir Gecesi Neden Bu Kadar Önemli?

Hz. Muhammed, Kadir Gecesi'nin önemini, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) şeklinde buyurarak vurgulamıştır. 

Kadir Gecesi yapılan ibadetlerin bin ay, yani yaklaşık olarak 80 yıldan kıymetli olduğu düşünülür. Bu yüzden Allah'ın rahmeti, bereketi, şifası ve affediciliğine sığınmak için bu gecede ibadet etmek çok önemlidir. Bu mübarek geceye kavuşan Müslümanlar, bu gecenin faziletlerinden yararlanmak için ellerini yüce Allah'a açarlar.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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