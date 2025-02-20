Kadir Gecesi Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ramazanın Kaçıncı Gününe Denk Geliyor?

Kadir Gecesi'nin 'Bin aydan daha hayırlı' olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak bunun nedenini merak ediyorsanız, ardında Kur'an-ı Kerim'in vayhedilmesi var.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Kadir Gecesi, Kur'an'ın 97. suresi olan ve 5 ayetten oluşan Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor: