Kurban Bayramı Ne Zaman 2025? Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Kaç Gün Kaldı?

İslam alemi bir yılda iki kez Bayram sevinci yaşıyor. Ramazan Bayramı'na kavuşan milyonlarca Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı beklemeye başlıyor. Kurban Bayramı her yıl, Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra kutlanıyor. Dört gün süren Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getiriliyor. Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı günleri de belli oldu.

Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?