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Kurban Bayramı Ne Zaman 2025? Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Kaç Gün Kaldı?

Kurban Bayramı Ne Zaman 2025? Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Kaç Gün Kaldı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 14:27

İslam alemi bir yılda iki kez Bayram sevinci yaşıyor. Ramazan Bayramı'na kavuşan milyonlarca Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı beklemeye başlıyor. Kurban Bayramı her yıl, Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra kutlanıyor. Dört gün süren Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getiriliyor. Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı günleri de belli oldu.

Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

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Diyanet 2025 Kurban Bayramı

Diyanet 2025 Kurban Bayramı

İslam alemi Ramazan Bayramı'na kavuşmanın ardından Kurban Bayramı için gün saymaya başlıyor. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Bayram sevincini yaşıyor. Kurban Bayramı'nda ise kurban ibadeti yerine getiriliyor. 

Kurban Bayramı her yıl Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonrasına denk geliyor. 2025 Kurban Bayramı tarihleri de Diyanet dini takviminin ardından belli oldu.

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman, Hangi Günler?

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman, Hangi Günler?

2025 Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın son günü 9 Haziran Pazartesi olacak. 

Kurban Bayramı arefesi 2025 yılında 5 Haziran Perşembe gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı'na Kaç Gün Kaldı?

Kurban Bayramı'na Kaç Gün Kaldı?

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayının 6'sında başlayacak. Kurban Bayramı'na, Ramazan Bayramı'ndan sonra yaklaşık 2 ay kalmış olacak. Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak.

Herkese iyi bayramlar!

Herkese iyi bayramlar!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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