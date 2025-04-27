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Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur mu? Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur mu? Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 14:14

İslam aleminin Kurban Bayramı için bekleyişi sürüyor. Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra idrak edilen Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da başlayacak. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağına dair merakın ardından ise gözler resmi makamlara çevrildi. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4 gün bayram, yarım gün arefe olmak üzere 4.5 gün sürüyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak konusu.

Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün olur mu?

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Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Dini günler hicri takvime göre hesaplandığı için her yıl miladi takvimde farklı güne denk geliyor. Her yıl ortalama 10 gün öne gelen dini günler, Diyanet'in takviminden takip ediliyor.

2025 senesinde Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Kurban Bayramı tatili de 5 Haziran Perşembe günü başlıyor. Normal şartlarda yalnızca dini bayram günleri ve Arefe Günü'nün yarım günü tatil ediliyor. Toplamda ise 4.5 gün tatil yapılıyor.

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü Cuma gününe denk geliyor. 9 günlük tatil kararı alınmadığı müddetçe Kurban Bayramı tatili 4.5 gün sürecek.

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılırsa 2 Haziran'dan başlamak suretiyle tatil yapılabilecek.

Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur mu?

Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur mu?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olabilir. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili, idari izinle birlikte memurlar için 9 güne uzatılmıştı. Geçtiğimiz senelerde de benzer bir uygulamaya gidilmiş ve bayram tatilleri hafta sonlarıyla birleştirilmişti.

Ancak bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü Cuma gününe denk geliyor. Hali hazırda iki günü hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına düşük bir ihtimal olarak bakılıyor. 

Kurban Bayramı tatiline dair resmi kurumlardan yapılan bir açıklama henüz bulunmuyor.

Kurban Bayramıyla Yaz Tatili Birleşiyor mu?

Kurban Bayramıyla Yaz Tatili Birleşiyor mu?

Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili birleşmiyor. Geçtiğimiz aylarda Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk gelmesiyle okulların kapanış tarihinin erkene çekilebileceği ihtimali gündemdeydi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Okullar, 20 Haziran Cuma günü kapanacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı tatilinden sonra yaklaşık 10 gün daha eğitim-öğretim devam edecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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