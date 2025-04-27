Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur mu? Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?
İslam aleminin Kurban Bayramı için bekleyişi sürüyor. Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra idrak edilen Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da başlayacak. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağına dair merakın ardından ise gözler resmi makamlara çevrildi. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4 gün bayram, yarım gün arefe olmak üzere 4.5 gün sürüyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak konusu.
Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün olur mu?
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Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?
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Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?
Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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