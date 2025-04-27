Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur mu? Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

İslam aleminin Kurban Bayramı için bekleyişi sürüyor. Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra idrak edilen Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da başlayacak. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağına dair merakın ardından ise gözler resmi makamlara çevrildi. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4 gün bayram, yarım gün arefe olmak üzere 4.5 gün sürüyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak konusu.

Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün olur mu?