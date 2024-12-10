İkinci Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takviminde Nisan Ara Tatili Tarihleri Belli Oldu!

Milyonlarca öğrenci yoğun okul temposuna kısa bir ara verecekleri 9 günlük tatilin ne zaman olduğunu merak ediyor. İlk kez 2019 yılında uygulamaya giren ara tatillerin birincisi bu yıl Kasım ayında gerçekleşti. İkinci ara tatilin ise Nisan ayında olması planlanıyor. Öğrencilerin derslere bir süre ara vererek dinleneceği ara tatil tarihleri ise 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminde yer alıyor. Peki, Nisan ayı ara tatili ne zaman başlayacak?

İşte detaylar...