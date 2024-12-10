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İkinci Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takviminde Nisan Ara Tatili Tarihleri Belli Oldu!

İkinci Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takviminde Nisan Ara Tatili Tarihleri Belli Oldu!

tatil Ara tatil okul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 09:22

Milyonlarca öğrenci yoğun okul temposuna kısa bir ara verecekleri 9 günlük tatilin ne zaman olduğunu merak ediyor. İlk kez 2019 yılında uygulamaya giren ara tatillerin birincisi bu yıl Kasım ayında gerçekleşti. İkinci ara tatilin ise Nisan ayında olması planlanıyor. Öğrencilerin derslere bir süre ara vererek dinleneceği ara tatil tarihleri ise 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminde yer alıyor. Peki, Nisan ayı ara tatili ne zaman başlayacak? 

İşte detaylar...

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9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan eğitim-öğretim yılı, bu yıl 20 Haziran 2025 tarihine kadar sürecek.

9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan eğitim-öğretim yılı, bu yıl 20 Haziran 2025 tarihine kadar sürecek.

Öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatillerine Kasım ayında çıktılar. Sömestir tatilinin ardından 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ikinci dönemin ara tatili ise Nisan ayında gerçekleşecek. Peki, Nisan ayında gerçekleşecek olan ikinci ara tatil ne zaman?

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonları da dahil 9 günlük bir tatil geçirecek.

Şubat Tatili Ne Zaman? 👇

Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

İkinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Yılın son karnelerini alan öğrencilerin yaz tatilleri 21 Haziran 2025 Cumartesi gününden itibaren başlayacak. Öğrencilerin tatili Eylül ayının ortalarına kadar sürecek. 

MEB takvimi henüz açıklanmasa da 2025-2026 eğitim öğretim yılının 14 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacağı tahminler arasında.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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