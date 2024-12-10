İkinci Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takviminde Nisan Ara Tatili Tarihleri Belli Oldu!
İkinci Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takviminde Nisan Ara Tatili Tarihleri Belli Oldu!
Milyonlarca öğrenci yoğun okul temposuna kısa bir ara verecekleri 9 günlük tatilin ne zaman olduğunu merak ediyor. İlk kez 2019 yılında uygulamaya giren ara tatillerin birincisi bu yıl Kasım ayında gerçekleşti. İkinci ara tatilin ise Nisan ayında olması planlanıyor. Öğrencilerin derslere bir süre ara vererek dinleneceği ara tatil tarihleri ise 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminde yer alıyor. Peki, Nisan ayı ara tatili ne zaman başlayacak?
İşte detaylar...
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9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan eğitim-öğretim yılı, bu yıl 20 Haziran 2025 tarihine kadar sürecek.
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İkinci Ara Tatil Ne Zaman?
Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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