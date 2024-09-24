Saatler Geri Alınacak mı? Türkiye'de Kış Saati Uygulaması Başlayacak mı?

Avrupa ülkeleri için kış saatine geçiş tarihi yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa ülkeleri ile birlikte Türkiye'de de uygulanan kış saati Ekim ayından devreye girecek. İşe ve okula giden vatandaşlar ise Türkiye'de uygulamanın yeniden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 kış saati uygulaması var mı? Bu yıl saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak?

İşte, detaylar...