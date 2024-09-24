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Saatler Geri Alınacak mı? Türkiye'de Kış Saati Uygulaması Başlayacak mı?

Saatler Geri Alınacak mı? Türkiye'de Kış Saati Uygulaması Başlayacak mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 10:52

Avrupa ülkeleri için kış saatine geçiş tarihi yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa ülkeleri ile birlikte Türkiye'de de uygulanan kış saati Ekim ayından devreye girecek. İşe ve okula giden vatandaşlar ise Türkiye'de uygulamanın yeniden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 kış saati uygulaması var mı? Bu yıl saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak?

İşte, detaylar...

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Avrupa ülkeleri bir bu yıl 26 Ekim Cumartesi’yi 27 Ekim Pazar’a bağlayan gece, saatlerini bir saat geri alarak 'kış saati uygulamasına' geçecek.

Avrupa ülkeleri bir bu yıl 26 Ekim Cumartesi’yi 27 Ekim Pazar’a bağlayan gece, saatlerini bir saat geri alarak 'kış saati uygulamasına' geçecek.

23 Eylül'de gerçekleşen ekinoks ile birlikte Kuzey Yarım Küre'de geceler uzamaya başladı. Böylece bugünden itibaren ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden daha kısa olacak.  

Avrupa ülkeleri ise sonbahar ekinoksuyla birlikte kış saatine geçmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının son Cumartesi gecesi kış saati uygulamasına geçilecek. Peki, Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? 👇

Bu Yıl Saatler Geri Alınacak mı?

Bu Yıl Saatler Geri Alınacak mı?

Kış saati uygulaması, 2024 yılında da Türkiye'de uygulanmayacak. Haliyle Ekim ayında saatler geri alınmayacak.

Kış Saati Uygulaması Ne Zaman Kalktı?

Kış Saati Uygulaması Ne Zaman Kalktı?

Türkiye’de 1972 yılından beri uygulanan yaz ve kış saatleri uygulaması, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla kaldırılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 2016 yılından beri Türkiye'de sürekli olarak yaz saati (GMT+3) kullanılıyor.

Kış Saati Uygulamasının Amacı Nedir?

Kış Saati Uygulamasının Amacı Nedir?

Gecelerin uzamasıyla bilikte uygulanan kış saati, gün ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlar. Bu sayede aydınlatma ihtiyacı azalır ve günün erken saatlerinde hava daha aydınlık olur.

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