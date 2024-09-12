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Türk Devletleri 'Ortak Türk Alfabesi' İçin Anlaşma Sağladı! Türkiye'de Kullanılmayan 5 Harf Alfabede

Türk Devletleri 'Ortak Türk Alfabesi' İçin Anlaşma Sağladı! Türkiye'de Kullanılmayan 5 Harf Alfabede

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 09:41

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Bakü'de bir araya geldi. Komisyonda, Türk devletlerinin 'Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin anlaşma sağlandı. Alfabemize 5 yeni harf eklenecek. 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'ın başkenti Astana merkezli Türk Akademisi, 9 ila 11 Eylül tarihlerinde Bakü'de Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde gerçekleşecek olan 'Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 3. toplantısı duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'ın başkenti Astana merkezli Türk Akademisi, 9 ila 11 Eylül tarihlerinde Bakü'de Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde gerçekleşecek olan 'Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 3. toplantısı duyurmuştu.
cdnuploads.aa.com.tr

Toplantının amacına ilişkin açıklamada ise 'Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı.' ifadelerine yer verilmişti.

Komisyon, 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen 'Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi' projesini gözden geçirerek, projede geliştirmeye gidilmesine karar verdi: 34 harften oluşan 'Ortak Türk Alfabesi'

Komisyon, 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen 'Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi' projesini gözden geçirerek, projede geliştirmeye gidilmesine karar verdi: 34 harften oluşan 'Ortak Türk Alfabesi'

Ortak Türk Alfabesi için anlaşma sağlandı: 34 harflik alfabede her harf, 'Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir.'

Ortak Türk Alfabesi için anlaşma sağlandı: 34 harflik alfabede her harf, 'Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir.'

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin’in haberine göre, Türkiye’de kullanılmayan 5 harfin de 29 harflik alfabemize eklendi. Böylece 34 harflik 'Ortak Türk Alfabesi'nde 'Ä, Ň, Ŭ, Q, X' harfleri de yerini aldı. 

Ortak alfabe adımı, önümüzdeki yıllarda Türk dünyasındaki ülkelerinin atacakları siyasi adımların öncüsü olabilir, şeklinde değerlendirildi.

Prof. Dr. Hayati Develi, komisyonun ardından yaptığı açıklamada; günümüzde, Türk dünyası arasında ortak bir alfabenin zaruri hale geldiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Hayati Develi, komisyonun ardından yaptığı açıklamada; günümüzde, Türk dünyası arasında ortak bir alfabenin zaruri hale geldiğini dile getirdi.
cdnuploads.aa.com.tr

Profesör Doktor Develi, “Ancak bunu bir alfabe değişimi olarak görmek doğru değil. 29 harflik alfabeyi Türkiye’de kullanmaya devam edeceğiz. Sadece bazı farklı seslerin karşılığı da bilinecek. Böylece birbirimizin metinlerini okumamız kolaylaşacak. Ortak kültürel değerlerimiz daha kolay anlatılacak; ekonomik ve siyasi ilişkiler gelişecek. Bu durum uzun vadede kelime alışverişiyle bizi ortak bir dile ulaştırabilir” açıklamasında bulundu.

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