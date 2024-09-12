Türk Devletleri 'Ortak Türk Alfabesi' İçin Anlaşma Sağladı! Türkiye'de Kullanılmayan 5 Harf Alfabede
Türk Devletleri 'Ortak Türk Alfabesi' İçin Anlaşma Sağladı! Türkiye'de Kullanılmayan 5 Harf Alfabede
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Bakü'de bir araya geldi. Komisyonda, Türk devletlerinin 'Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin anlaşma sağlandı. Alfabemize 5 yeni harf eklenecek.
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'ın başkenti Astana merkezli Türk Akademisi, 9 ila 11 Eylül tarihlerinde Bakü'de Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde gerçekleşecek olan 'Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 3. toplantısı duyurmuştu.
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Komisyon, 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen 'Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi' projesini gözden geçirerek, projede geliştirmeye gidilmesine karar verdi: 34 harften oluşan 'Ortak Türk Alfabesi'
Ortak Türk Alfabesi için anlaşma sağlandı: 34 harflik alfabede her harf, 'Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir.'
Prof. Dr. Hayati Develi, komisyonun ardından yaptığı açıklamada; günümüzde, Türk dünyası arasında ortak bir alfabenin zaruri hale geldiğini dile getirdi.
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