Türk Devletleri 'Ortak Türk Alfabesi' İçin Anlaşma Sağladı! Türkiye'de Kullanılmayan 5 Harf Alfabede

Profesör Doktor Develi, “Ancak bunu bir alfabe değişimi olarak görmek doğru değil. 29 harflik alfabeyi Türkiye’de kullanmaya devam edeceğiz. Sadece bazı farklı seslerin karşılığı da bilinecek. Böylece birbirimizin metinlerini okumamız kolaylaşacak. Ortak kültürel değerlerimiz daha kolay anlatılacak; ekonomik ve siyasi ilişkiler gelişecek. Bu durum uzun vadede kelime alışverişiyle bizi ortak bir dile ulaştırabilir” açıklamasında bulundu.