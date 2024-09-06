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Roma İmparatorluğu Sınırında 1.700 Yıllık 'Barbar' Mezarı Keşfedildi!

Roma İmparatorluğu Sınırında 1.700 Yıllık 'Barbar' Mezarı Keşfedildi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 13:41 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 13:47

Almanya'da arkeologlar bir inşaat çalışması sırasında, Roma İmparatorluğu'nun sınırlarında yaşamış bir 'Barbar' kabilesine ait mezar keşfettiler! 4. yüzyılın ilk yarısında gömüldüğü düşünülen adamın 1.700 yıllık mezarında değerli eşyalar da yer alıyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
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4. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu düşünülen mezardan yaklaşık olarak 60 yaşında öldüğü tahmin edilen bir adama ait kalıntılar olduğu keşfedildi.

4. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu düşünülen mezardan yaklaşık olarak 60 yaşında öldüğü tahmin edilen bir adama ait kalıntılar olduğu keşfedildi.

Stuttgart Bölge Konseyi'nin tercüme ettiği bir açıklamaya göre, 1.700 yıllık antik mezar, güneybatı Almanya'daki Stuttgart şehrinin yaklaşık 40 mil (64 kilometre) doğusunda, Gerstetten köyünün merkezinde bulundu.

İnşaat çalışmaları sırasında bulunan mezar, özenle inşa edilmiş ve bir ahşap oda ile çevriliydi!

İnşaat çalışmaları sırasında bulunan mezar, özenle inşa edilmiş ve bir ahşap oda ile çevriliydi!

Mezarın bulunduğu bölge ise Roma İmparatorluğu'nun kuzey sınırı olarak biliniyor ve 'Yukarı Germanik Limes' olarak adlandırılıyor.

Cermen (Barbar) kabilelerinin yaşadığı "Magna Germania" veya Büyük Germania olarak bilinen topraklara komşu olan bölgede, bitişik bir alanda iki mezar daha bulunabileceği düşünülüyor.

Cermen (Barbar) kabilelerinin yaşadığı "Magna Germania" veya Büyük Germania olarak bilinen topraklara komşu olan bölgede, bitişik bir alanda iki mezar daha bulunabileceği düşünülüyor.

Romalılar tarafından 'Barbar' olarak adlandırılana Cermenler, 'Farklı konuşan insanlar' anlamına gelen bu Yunanca kelime ile anılıyorlardı. 5. yüzyıl sonrasında, Vizigotlar ve Vandallar liderliğindeki 'Barbarlar' güneydeki Roma topraklarını istila etmişti. Böylece imparatorluğun düşüşü hızlanmıştı.

Arkeologlar tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde adamın M.S. 263 ila 342 yılları arasında gömüldüğü anlaşıldı. Peki, mezarda başka neler vardı?

Arkeologlar tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde adamın M.S. 263 ila 342 yılları arasında gömüldüğü anlaşıldı. Peki, mezarda başka neler vardı?

Mezarda; cam eşyalar, çanak çömlek ve ince dişli bir tarak da dahil olmak üzere değerli mezar eşyalar bulundu.

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