Roma İmparatorluğu Sınırında 1.700 Yıllık 'Barbar' Mezarı Keşfedildi!

Romalılar tarafından 'Barbar' olarak adlandırılana Cermenler, 'Farklı konuşan insanlar' anlamına gelen bu Yunanca kelime ile anılıyorlardı. 5. yüzyıl sonrasında, Vizigotlar ve Vandallar liderliğindeki 'Barbarlar' güneydeki Roma topraklarını istila etmişti. Böylece imparatorluğun düşüşü hızlanmıştı.