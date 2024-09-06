Roma İmparatorluğu Sınırında 1.700 Yıllık 'Barbar' Mezarı Keşfedildi!
Roma İmparatorluğu Sınırında 1.700 Yıllık 'Barbar' Mezarı Keşfedildi!
Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
Almanya'da arkeologlar bir inşaat çalışması sırasında, Roma İmparatorluğu'nun sınırlarında yaşamış bir 'Barbar' kabilesine ait mezar keşfettiler! 4. yüzyılın ilk yarısında gömüldüğü düşünülen adamın 1.700 yıllık mezarında değerli eşyalar da yer alıyor.
İşte, detaylar...
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4. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu düşünülen mezardan yaklaşık olarak 60 yaşında öldüğü tahmin edilen bir adama ait kalıntılar olduğu keşfedildi.
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İnşaat çalışmaları sırasında bulunan mezar, özenle inşa edilmiş ve bir ahşap oda ile çevriliydi!
Cermen (Barbar) kabilelerinin yaşadığı "Magna Germania" veya Büyük Germania olarak bilinen topraklara komşu olan bölgede, bitişik bir alanda iki mezar daha bulunabileceği düşünülüyor.
Arkeologlar tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde adamın M.S. 263 ila 342 yılları arasında gömüldüğü anlaşıldı. Peki, mezarda başka neler vardı?
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