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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 09:14 Son Güncelleme: 05.09.2024 - 09:23

Bir tuşa basarak en özel anı kayıt altına almak... Deklanşöre bastıkları anda, bir kareden fazlasını yakalayarak derin anlamlar taşıyan anları kayıt altına alanlarla tanışın. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz kareden en çok hangisini beğenecesiniz. Peki, en havalı fotoğraf nasıl çekilir?

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Alıcı Karelerine Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Zamanda yolculuk, 1940!

1. Zamanda yolculuk, 1940!

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New London ilçesinde bulunan Norwich'e hoş geldiniz!

2. Doğa, insanlığın betonlaşma çabasına rağmen ayakta!

2. Doğa, insanlığın betonlaşma çabasına rağmen ayakta!

İskenderiye'de bir tramvay yolu

3. Milyonlarca kişi arasında yalnızlığı yakalamak: Tokyo'da gece yarısı

3. Milyonlarca kişi arasında yalnızlığı yakalamak: Tokyo'da gece yarısı

4. 1940, İngiliz hastanesi bebekler için tasarlanan gaz maskesi

4. 1940, İngiliz hastanesi bebekler için tasarlanan gaz maskesi

Hastanede test edilen bebeklere takılan maskeler, gerektiğinde bebekleri taşımak amacıyla kulplarla donatılmış. Ayrıca bebekler için daha az korkutucu olması adına bu maskeler renklendirilirdi.

5. Tüketiyoruz... Her şey gibi hayatı da!

5. Tüketiyoruz... Her şey gibi hayatı da!

Çöplükte terk edilmiş bir Chuck E. Cheese kostümü.

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6. Gökyüzünden yeryüzüne

6. Gökyüzünden yeryüzüne

7. Siyah ve beyaz...

7. Siyah ve beyaz...

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan Bronx'dan bir kare.

8. Las Vegas Sıradağları'ndaki en yüksek dağ zirvesi, metal monolit

8. Las Vegas Sıradağları'ndaki en yüksek dağ zirvesi, metal monolit

Vegas Metro Arama ve Kurtarma ekipleri, dağın zirvesinde ayna parlaklığında bir metal monolit keşfettiler.

9. 1949, türünün son örneği!

9. 1949, türünün son örneği!

1949 yılında okyanusa açılan bu yelkenli, dünyanın okyanusa açılan son ticari yelkenli gemisi olarak kayıtlara geçti!

10. Sörfün gerçek ustalarıyla tanışın!

10. Sörfün gerçek ustalarıyla tanışın!

Fotoğraf: Levi Fitze

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11. 1890'lar mezuniyet balolarının zirvede olduğu yıllar.

11. 1890'lar mezuniyet balolarının zirvede olduğu yıllar.

12. En kötü günün ardından: "Kara Pazartesi"

12. En kötü günün ardından: "Kara Pazartesi"

19 Ekim 1987, ekonomi tarihinin en önemli günü. 'Kara Pazartesi', Borsa tarihinin en kötü günü olarak bilinir. Bugünden sonra borsalar, büyük düşüşler yaşandığında devre kesiciler ya da işlem duraklatmalar uygulanmaya başlandı.

13. Dünya tarihinin gizemini çözmeyi henüz başaramadığı Piramitler

13. Dünya tarihinin gizemini çözmeyi henüz başaramadığı Piramitler

14. Dolunay!

14. Dolunay!

15. Vincent van Gogh'un 'Buğday Tarlası ve Kargalar' resmini akıllara getiren an!

15. Vincent van Gogh'un 'Buğday Tarlası ve Kargalar' resmini akıllara getiren an!

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