Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
Bir tuşa basarak en özel anı kayıt altına almak... Deklanşöre bastıkları anda, bir kareden fazlasını yakalayarak derin anlamlar taşıyan anları kayıt altına alanlarla tanışın. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz kareden en çok hangisini beğenecesiniz. Peki, en havalı fotoğraf nasıl çekilir?
İşte, başlıyoruz...
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1. Zamanda yolculuk, 1940!
2. Doğa, insanlığın betonlaşma çabasına rağmen ayakta!
3. Milyonlarca kişi arasında yalnızlığı yakalamak: Tokyo'da gece yarısı
4. 1940, İngiliz hastanesi bebekler için tasarlanan gaz maskesi
5. Tüketiyoruz... Her şey gibi hayatı da!
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6. Gökyüzünden yeryüzüne
7. Siyah ve beyaz...
8. Las Vegas Sıradağları'ndaki en yüksek dağ zirvesi, metal monolit
9. 1949, türünün son örneği!
10. Sörfün gerçek ustalarıyla tanışın!
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11. 1890'lar mezuniyet balolarının zirvede olduğu yıllar.
12. En kötü günün ardından: "Kara Pazartesi"
13. Dünya tarihinin gizemini çözmeyi henüz başaramadığı Piramitler
14. Dolunay!
15. Vincent van Gogh'un 'Buğday Tarlası ve Kargalar' resmini akıllara getiren an!
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