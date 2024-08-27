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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 15:11

Hayatı bir anlığına dondurdukları fotoğraf kareleriyle hayatınızı güzelleştiren kişilerle tanışın! Yaptıkları çalışmalar, deklanşöre batıkları doğru anlar gözlerinizi kamaştıracak! Acaba siz Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz kareden en çok hangisini seveceksiniz

Hadi başlayalım...

Geçtiğimiz Haftanın Göz Alıcı Karelerine Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Korkusuz bir keşif ve saklı bir cennet!

1. Korkusuz bir keşif ve saklı bir cennet!

2. Müziğin sesini duyuyor musunuz?

2. Müziğin sesini duyuyor musunuz?

3. Eve dönmek...

3. Eve dönmek...

4. Doğanın kusursuz güzelliğiyle büyülenebilirsiniz

4. Doğanın kusursuz güzelliğiyle büyülenebilirsiniz

5. Gri bir hava, hüzün ve yalnızlık...

5. Gri bir hava, hüzün ve yalnızlık...
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6. Tokyo'da kusursuz bir gece

6. Tokyo'da kusursuz bir gece

7. Işık kırılması ve doğanın baş döndüren güzelliği

7. Işık kırılması ve doğanın baş döndüren güzelliği

8. 'Alev alev yanıyorum...'

8. 'Alev alev yanıyorum...'

9. Şeytan ayrıntıda!

9. Şeytan ayrıntıda!

10. Yangının dehşet veren görüntüsü!

10. Yangının dehşet veren görüntüsü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki Beaver County'de ABD Yolları 270 ve 412'nin kesiştiği noktada bulunan Elmwood'da yanan boru hattı.

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11. Hırs, öfke ve tutkunun fotoğrafı!

11. Hırs, öfke ve tutkunun fotoğrafı!

12. Japonya'dan benzersiz bir tapınak görüntüsü

12. Japonya'dan benzersiz bir tapınak görüntüsü

13. New York'ta gün batımı

13. New York'ta gün batımı

14. Doğru anda doğru yerde olmak

14. Doğru anda doğru yerde olmak

15. Şov bitti!

15. Şov bitti!

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