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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 13:56

Şık bir restoranlarda beklentilerinizi aşan sunumlar bulamadıysanız, aradığınız burada olabilir! Fakat şimdiden söyleyelim, hayal gücünüzü genişletecek sıra dışı sunumlar, lezzet arayışınızı unutturabilir. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz çizgiyi aşan 15 sunum arasından favoriniz hangisi olacak

Yemeğe cesareti olanlara, afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Beklentileri Aşan Sunumlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

1. İsveç'ten kağıtta steak ile lezzet turumuza başlıyoruz

1. İsveç'ten kağıtta steak ile lezzet turumuza başlıyoruz

2. Klozette tatlı sunumu, daha önce aklınıza gelmiş olamaz!

2. Klozette tatlı sunumu, daha önce aklınıza gelmiş olamaz!

Peki, bu enfes tatlıyı yiyebilir misiniz?

3. Sizce bu nacho mu, yoksa salça kutusundan taşan sos mu?

3. Sizce bu nacho mu, yoksa salça kutusundan taşan sos mu?

4. Ateş et ve ye!

4. Ateş et ve ye!

5. Size, tabakta kalan pirinç taneleri kadar çoçuğunuz olacağını söylemediler mi?

5. Size, tabakta kalan pirinç taneleri kadar çoçuğunuz olacağını söylemediler mi?

6. İşte karşınızda dondurma, kek ve hamburger üçlüsü...

6. İşte karşınızda dondurma, kek ve hamburger üçlüsü...

Bu arada gördüğünüz lezzet tufanı bir meydan okumaymış!

7. Dalından taze domateslerle... Umarız yıkanmıştır!

7. Dalından taze domateslerle... Umarız yıkanmıştır!

8. Elsa'lı doğum günü pastası görmeye alışmıştık ama buna hazır değiliz

8. Elsa'lı doğum günü pastası görmeye alışmıştık ama buna hazır değiliz

9. Siz, martini mi istemiştiniz?

9. Siz, martini mi istemiştiniz?

10. Tabak olmasa da sonunda özel bir tasarım gördüğümüze sevindik

10. Tabak olmasa da sonunda özel bir tasarım gördüğümüze sevindik

11. Mutfakta volkan patlaması adlı çalışma

11. Mutfakta volkan patlaması adlı çalışma

12. Boynuz kulağı geçmiş!

12. Boynuz kulağı geçmiş!

13. Biz de her akşam saksıda yemek yemeği hayal ediyorduk

13. Biz de her akşam saksıda yemek yemeği hayal ediyorduk

14. Ve lastikte pizza...

14. Ve lastikte pizza...

15. Tamam artık tüm bunları ellerinizle hazırladığınıza da ikna olduk!

15. Tamam artık tüm bunları ellerinizle hazırladığınıza da ikna olduk!

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