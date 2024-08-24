Eski Ev Sahiplerinden Kalma Garip Şeylerle Yüzleşen Kişilerin Şokuna Ortak Olun!
Eski Ev Sahiplerinden Kalma Garip Şeylerle Yüzleşen Kişilerin Şokuna Ortak Olun!
Evinizin gizli bölmelerine dikkat edin! Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bir flood yeni ev sahiplerinin, gördükleri karşısında yaşadıkları şoku gözler önüne seriyor. Peki siz bu görüntüleri gördükten sonra aynı evde yaşamaya devam edebilir miydiniz?
Hazırsanız, başlıyoruz!
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1. Burada şeytani bir olay gerçekleşmiş olabilir! Ya da bir önceki ev sahipleriniz lanetli...
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2. Evinizin çatı katında gizli bir ev bulsanız, ne yapardınız?
3. Bunun olacağına inanmasanız da eviniz diş çıkarıyor!
4. Evin bahçesindeki bu çukur tam da bir vücut büyüklüğünde: Peki tesadüf olabilir mi, yoksa hâlâ burada yaşayacak mısınız?
5. Bodrum katındaki gizli geçit...
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6. Apartmanın altındaki kilometrelerce uzunluğundaki tüneldeki duvar resimleri hakkında ne düşünülüyorsunuz?
7. Bodruma inmek için halıyı kesmek!
8. Bodrum katındaki banyoda bunu bulduktan sonra hâlâ bu evi yenilemek ister misiniz?
9. Şimdi de 1901'e yolculuk başlıyor: Atlayın!
10. Müjdemizi isteriz: Evinizin duvarında 30'dan fazla kuş iskeleti gömülü...
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11. Paspasın altını kontrol etmeyi unutmayın, neyin nereden çıkacağı belli olmaz!
12. Bir sürpriz de AirBNB'den... Peki, bu nedir?
13. Yatırlandınız: Bodrumun içindeki tarihe hoş geldiniz!
14. İşte bu gözler, koridorda size bakıyor
15. Sanıyoruz bu bodrumda bir servet var: 1985 yılına ait 'Sexual Positions' adlı VHS kaseti!
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16. Bu Fabergé heykelciğinin 5.2 milyon doların üzerinde olduğunu duyduğunuzda nasıl hissederdiniz?
17. İçeride biri ölmüş olabilir?
18. Fazla uzaklaşmış olamaz...
19. Sanıyoruz bu görüntüyü sindirmek hiç kolay olmayacak: Doğru görüyorsunuz, bu bir tabut!
20. Ev sahibinize merhaba diyin...
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21. Hadi onun erkek arkadaşının adını tahmin edin!
22. Manken koleksiyonumuz ektedir
23. Sığınakta kimler var kimler...
24. Sanıyoruz burada tüm dünyadaki çocuklara yetecek kadar oyuncak var
25. Ortaçağdan kalma bu kuyu Colin Steer'in evinin oturma odasında derinliği ise 33 fit!
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26. Bilmeseniz de eşsiz bir küvete sahip olabilirsiniz!
27. Son olarak, halının altından çıkan Monopoly tahtasına bakıyorsunuz!
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