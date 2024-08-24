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Eski Ev Sahiplerinden Kalma Garip Şeylerle Yüzleşen Kişilerin Şokuna Ortak Olun!

Eski Ev Sahiplerinden Kalma Garip Şeylerle Yüzleşen Kişilerin Şokuna Ortak Olun!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 16:10

Evinizin gizli bölmelerine dikkat edin! Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bir flood yeni ev sahiplerinin, gördükleri karşısında yaşadıkları şoku gözler önüne seriyor. Peki siz bu görüntüleri gördükten sonra aynı evde yaşamaya devam edebilir miydiniz? 

Hazırsanız, başlıyoruz! 

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1. Burada şeytani bir olay gerçekleşmiş olabilir! Ya da bir önceki ev sahipleriniz lanetli...

1. Burada şeytani bir olay gerçekleşmiş olabilir! Ya da bir önceki ev sahipleriniz lanetli...

2. Evinizin çatı katında gizli bir ev bulsanız, ne yapardınız?

2. Evinizin çatı katında gizli bir ev bulsanız, ne yapardınız?

3. Bunun olacağına inanmasanız da eviniz diş çıkarıyor!

3. Bunun olacağına inanmasanız da eviniz diş çıkarıyor!

Burası bir cinayet mahali olabilir mi? Ya da küçük bir çocuğun diş perileri size tatlı bir oyun oynamış!

4. Evin bahçesindeki bu çukur tam da bir vücut büyüklüğünde: Peki tesadüf olabilir mi, yoksa hâlâ burada yaşayacak mısınız?

4. Evin bahçesindeki bu çukur tam da bir vücut büyüklüğünde: Peki tesadüf olabilir mi, yoksa hâlâ burada yaşayacak mısınız?

5. Bodrum katındaki gizli geçit...

5. Bodrum katındaki gizli geçit...
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6. Apartmanın altındaki kilometrelerce uzunluğundaki tüneldeki duvar resimleri hakkında ne düşünülüyorsunuz?

6. Apartmanın altındaki kilometrelerce uzunluğundaki tüneldeki duvar resimleri hakkında ne düşünülüyorsunuz?

7. Bodruma inmek için halıyı kesmek!

7. Bodruma inmek için halıyı kesmek!

8. Bodrum katındaki banyoda bunu bulduktan sonra hâlâ bu evi yenilemek ister misiniz?

8. Bodrum katındaki banyoda bunu bulduktan sonra hâlâ bu evi yenilemek ister misiniz?

Ayrıca buranın terk edilmiş hacizli bir ev olduğunu da söylemeliyiz!

9. Şimdi de 1901'e yolculuk başlıyor: Atlayın!

9. Şimdi de 1901'e yolculuk başlıyor: Atlayın!

Bu üstü açık kuyu ise evin bodrum katında bulunmuş.

10. Müjdemizi isteriz: Evinizin duvarında 30'dan fazla kuş iskeleti gömülü...

10. Müjdemizi isteriz: Evinizin duvarında 30'dan fazla kuş iskeleti gömülü...
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11. Paspasın altını kontrol etmeyi unutmayın, neyin nereden çıkacağı belli olmaz!

11. Paspasın altını kontrol etmeyi unutmayın, neyin nereden çıkacağı belli olmaz!

Gizemli bir sembol mü, yoksa bir çocuk mu çizmiş?

12. Bir sürpriz de AirBNB'den... Peki, bu nedir?

12. Bir sürpriz de AirBNB'den... Peki, bu nedir?

13. Yatırlandınız: Bodrumun içindeki tarihe hoş geldiniz!

13. Yatırlandınız: Bodrumun içindeki tarihe hoş geldiniz!

1800'lü yıllardan kalma bir mezarlık üzerindesiniz!

14. İşte bu gözler, koridorda size bakıyor

14. İşte bu gözler, koridorda size bakıyor

15. Sanıyoruz bu bodrumda bir servet var: 1985 yılına ait 'Sexual Positions' adlı VHS kaseti!

15. Sanıyoruz bu bodrumda bir servet var: 1985 yılına ait 'Sexual Positions' adlı VHS kaseti!
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16. Bu Fabergé heykelciğinin 5.2 milyon doların üzerinde olduğunu duyduğunuzda nasıl hissederdiniz?

16. Bu Fabergé heykelciğinin 5.2 milyon doların üzerinde olduğunu duyduğunuzda nasıl hissederdiniz?

New York, Rhinebeck'te bir koleksiyoncu öldükten sonra tavan arasında nadir bir Fabergé heykelciği bulundu.

17. İçeride biri ölmüş olabilir?

18. Fazla uzaklaşmış olamaz...

18. Fazla uzaklaşmış olamaz...

19. Sanıyoruz bu görüntüyü sindirmek hiç kolay olmayacak: Doğru görüyorsunuz, bu bir tabut!

19. Sanıyoruz bu görüntüyü sindirmek hiç kolay olmayacak: Doğru görüyorsunuz, bu bir tabut!

20. Ev sahibinize merhaba diyin...

20. Ev sahibinize merhaba diyin...
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21. Hadi onun erkek arkadaşının adını tahmin edin!

21. Hadi onun erkek arkadaşının adını tahmin edin!

22. Manken koleksiyonumuz ektedir

22. Manken koleksiyonumuz ektedir

23. Sığınakta kimler var kimler...

23. Sığınakta kimler var kimler...

24. Sanıyoruz burada tüm dünyadaki çocuklara yetecek kadar oyuncak var

24. Sanıyoruz burada tüm dünyadaki çocuklara yetecek kadar oyuncak var

25. Ortaçağdan kalma bu kuyu Colin Steer'in evinin oturma odasında derinliği ise 33 fit!

25. Ortaçağdan kalma bu kuyu Colin Steer'in evinin oturma odasında derinliği ise 33 fit!
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26. Bilmeseniz de eşsiz bir küvete sahip olabilirsiniz!

26. Bilmeseniz de eşsiz bir küvete sahip olabilirsiniz!

27. Son olarak, halının altından çıkan Monopoly tahtasına bakıyorsunuz!

27. Son olarak, halının altından çıkan Monopoly tahtasına bakıyorsunuz!

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