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Benzersiz Vücut Özellikleriyle Göz Kamaştıran Sınırların Ötesindeki Kadınlar!

Benzersiz Vücut Özellikleriyle Göz Kamaştıran Sınırların Ötesindeki Kadınlar!

kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 11:41

Dünyanın en sıra dışı kadınlarıyla tanışmaya hazır olun! Onlar güzellikleri ve kendilerine has özellikleriyle dünyanın 'enleri' arasında yer alıyor. Kimileri doğuştan gelen özellikleriyle kimileri de uyguladıkları estetik operasyon, implant ve dövmelerle göz kamaştırıyor. 

İşte, karşınızda sadece kendisi olan birbirinden benzersiz kadınlar... 

Kaynak

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1. Nyakim Gatwech

1. Nyakim Gatwech

Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech, dünyanın en koyu tenli modeli olarak tanınıyor.  Güzelliğini ve eşsiz ten rengini gururla taşıyan Nyakim, güzellik standartlarının çeşitliliğini ve kapsayıcılığını savunuyor.

2. Maci Currin

2. Maci Currin

Maci Currin, dünya çapında bir rekora imza atarak 'en uzun bacaklara sahip kadın' ünvanını kazandı. Currin, kendine özgü bu özelliği ile Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmayı başardı.

3. Cathie Jung

3. Cathie Jung

Cathie Jung ise dünyanın en küçük bel ölçüsüne sahip olan kadın olarak Guinness Dünya Rekorları'nda yer alıyor. Jung bu ölçüye ulaşabilmek için uzun yıllar boyunca belini sıkıca saran korseler giydi. Ve bu sayede belini inanılmaz ölçüde inceltmeyi başardı.

4. You Jianxia

4. You Jianxia

Çinli You Jianxia ise dünyanın en uzun kirpiklere sahip olma özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

5. Bee Melvnin

5. Bee Melvnin

Gambiyalı model Bee Melvin, doğuştan sahip olduğu gümüş-beyaz saçları ile dikkat çekiyor. Kendi ülkesi Gambiya'nın yanı sıra, uluslararası arenada da tanınan bir yüz haline gelen Melvin, Kendine özgü tarzı ve doğuştan gelen eşsiz saç rengiyle modellik kariyerinde adından söz ettiriyor.

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6. Valeria Lukyanova

6. Valeria Lukyanova

Rus model Valeria Lukyanova, Barbie bebeğe olan benzerliğiyle tanınıyor. Üstelik, Lukyanova'nın Barbie bebeğe olan bu benzerliği sadece dış görünüşle sınırlı değil. Aynı zamanda, onun yaşam tarzı ve kişiliği de bir Barbie bebek gibi.

7. Jyoti Amge

7. Jyoti Amge

Jyoti Amge, 16 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi. Hint asıllı kadın, 21 yaşındayken dünyanın yaşayan en kısa kadını olarak Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi. Jyoti'nin boyu sadece 62.8 santimetre. 

Jyoti'nin bu durumu ise 'achondroplasia' adı verilen bir kemik büyüme bozukluğundan kaynaklanıyor. Ancak Jyoti, bu durumunu bir engel olarak görmeyip, hayatına olumlu bir şekilde devam ediyor. Ekran önünde yerini alan Jyoti, daha önce Amerikan Korku Hikayesi adlı popüler televizyon dizisinde 'Ma Petite' karakterine hayat verdi. Ayrıca 2009 yılında 'Bigg Boss 6' adlı Hintli reality şovunda yer aldı.

8. Aliia Nasyrova

8. Aliia Nasyrova

Sıra geldi, dünyanın en uzun saçlı kadını Aliia Nasyrova'ya!

9. Tsunaina Limbu

9. Tsunaina Limbu

Tibet kökenli model Tsunaina Limbu, onu diğerlerinden ayıran benzersiz bir burun ve kediye benzer gözleriyle dikkat çekiyor.

10. Tanya Herbert

10. Tanya Herbert

Tanya Herbert, dünyanın en büyük ayaklara sahip kadını. Tanya, bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve 'Dünyanın en büyük ayaklarına sahip olmak, benim için bir gurur kaynağı' açıklamasında bulundu.

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11. Liberty Barros

11. Liberty Barros

Liberty Barros, dünyanın en esnek insanı olarak tanınıyor. Liberty'nin bu yeteneği, onun birçok farklı spor ve sanat dallarında başarı elde etmesini sağladı. Bu yeteneğini genç yaşlarda keşfeden Liberty, spora jimnastik ile başladı. Daha sonra akrobatik dans ve sirk sanatlarına yöneldi. Bu alanlarda da büyük başarılar elde eden genç kadın, dünya çapında tanınmış bir isim haline geldi.

12. Chanel Tapper

12. Chanel Tapper

Chanel Tapper, dünyanın en uzun dile sahip olan kadını olarak biliniyor. Bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Tapper, bu ilginç özelliğini bir avantaja dönüştürmeyi başardı ve bu sayede dünya çapında tanınan bir isim oldu.

13. Kim Goodman

13. Kim Goodman

Kim Goodman, 2007 yılında 'Dünyanın En Uzun Gözlü Kadını' Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Bu alışılmadık yeteneği sayesinde, gözlerini olağanüstü bir şekilde dışarı çıkarabiliyor.

Goodman, bu yeteneğini ilk kez bir çocukken, başını bir dolaba çarptığı zaman keşfetti. O zamandan beri, bu yeteneğini kontrol edebilir hale geldi ve şimdi gözlerini 12 milimetre kadar dışarı çıkarabiliyor.

14. Harnaam Kaur

14. Harnaam Kaur

Harnaam Kaur, bir vücut pozitiflik aktivisti ve model. 11 yaşında polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi konulan Kaur, bu durumun neden olduğu aşırı tüylenme ile mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak, bu durum onu yıldırmadı ve 25 yaşında, Guinness Dünya Rekorları'na 'dünyanın en genç tam sakallı kadını' olarak girdi. 

Kaur, ayrıca anti-zorbalık kampanyalarında yer aldı ve çeşitli moda markaları için model olarak çalıştı.Harnaam Kaur, genç yaşta yaşadığı zorluklara rağmen, kendini kabul etme ve vücut pozitifliği konularında bir simge haline geldi.

15. Abby ve Brittany Hensel

15. Abby ve Brittany Hensel

Abby ve Brittany Hensel, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve 'yapışık ikizler' olarak bilinen iki kardeş. Siyam ikizi kardeşler Abby ve Brittany'nin hikayesi, dizilere konu olmuş bir birlikte yaşama, birlikte büyüme ve zorluklarla birlikte baş etme öyküsü.

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16. Elaine Davidson

16. Elaine Davidson

Elaine Davidson'ı vücudunda en çok piercingi olan kişi olarak tanıyor olabilirsiniz. Brezilyalı kadın, 2000 yılında 462 piercing ile Guinness Dünya Rekor kitabına girdi. Hatta bu sayısı sürekli artırdı. 2005 yılında vücudundaki piercing sayısı 4.225'e ulaştı. Davidson, piercinglerinin çoğunu yüzünde ve genital bölgesinde taşıyor. Ayrıca, vücudunun çeşitli bölgelerinde 1.500'den fazla iç piercingi bulunuyor.

17. Ataye Eligidagne

17. Ataye Eligidagne

Ataye Eligidagne, dünyanın en büyük dudak diskine sahip kadın. Genellikle bazı Afrika kabilelerinde kadınların dudaklarına yerleştirilen dudak diski ise çoğu zaman kil veya ahşaptan yapıyor. Pek çok kabilede, belirli bir yaşa gelen genç kızlar arasında yaygın bir uygulama olan dudak diski, güzellik ve statü sembolü olarak kabul ediliyor.

18. Jenny DuVander

18. Jenny DuVander

Jenny DuVander ise, dünyada bilinen en büyük dil çevresine sahip olan kadın olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

19. Charlotte Guttenberg

19. Charlotte Guttenberg

Charlotte Guttenberg, tüm zamanların en çok dövmeli kadını olarak tanınıyor. Bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Guttenberg, vücut sanatına olan tutkusu ve dövmeleri ile göz kamaştırıyor.

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20. Rain Dove

20. Rain Dove

Rain Dove, resmen cinsiyet sınırlarını aşıyor! Hem erkek hem de kadın kimliklerini aynı anda taşıyan Dove, biyolojik olarak bir kadın olsa da toplumun cinsiyetle ilgili geleneksel anlayışını sorgulamayı tercih ediyor.

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21. Nataliya Kuznetsova

21. Nataliya Kuznetsova

Nataliya Kuznetsova, dünyanın en kaslı kadını ünvanına sahip! Kuznetsova, bu ünvanı elde etmek için yıllarca çaba sarf ederek yoğun bir çalışma temposu ile sadece Rusya'da değil, tüm dünyada da tanınan bir isim haline gelmeyi başardı.

22. Rumeysa Gelgi

22. Rumeysa Gelgi

Rumeysa Gelgi, 1 Ocak 1997'de Karabük'te dünyaya geldi. Gelgi, 'dünyanın en uzun boylu kadını', 'dünyanın en büyük ellerine sahip kadını', 'dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadını', 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadını' ünvanlarına sahip. Gelgi, çocukluk döneminde ise 'dünyanın 18 yaş altında en uzun boylu genç kızı' ünvanı ile Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmıştı.

213.6 santimetre boya sahip olan Gelgi, oldukça nadir görülen Weaver sendromunun bir sonucu. Genetik bir bozukluk olan bu sendrom, hızlı büyüme, gelişmiş kemik yaşlanması, belirgin yüz özellikleri ve genellikle normalden daha yüksek bir zekaya yol açar.

23. Duangjay Samaksamam

23. Duangjay Samaksamam

Duangjay Samaksamam, dünyanın en büyük ellere sahip kadını olarak tanınıyor. Samaksamam'ın elleri, genetik bir rahatsızlık olan Makrodaktili nedeniyle bu büyüyor. Bu durum, doğuştan gelen ve genellikle bir el veya ayak parmağının normalden çok daha büyük olmasına neden olan bir duruma işaret ediyor.

24. Anastasia Pokreshchuk

24. Anastasia Pokreshchuk

Anastasia Pokreshchuk, dünyanın en geniş yanaklara sahip olan kadın olarak biliniyor. Kendisi, bu özelliği ile dikkat çekiyor ve bu konuda dünyanın en iyisi olduğunu iddia ediyor. Anastasia'nın yanakları, yıllar içeriğinde yaptırdığı pek çok estetik operasyon sonucunda bu hale geldi.

25. Erin Honeycutt

25. Erin Honeycutt

Erin Honeycutt, dünyanın en uzun sakallı kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Honeycutt, kendine has görünümü ve bu görünümüne sahip çıkışı ile sakallı kadınlar arasında adeta lider oldu. 

Honeycutt, kadınların da sakallı olabileceğini ve bunun bir tabu olmadığını dünyaya gösteriyor.

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26. Maria José Cristerna

26. Maria José Cristerna

Maria José Cristerna! Siz onu vücudunda en fazla değişiklik yaptıran kadın olarak tanıyor olabilirsiniz. Dövmeler, deri altı implantlar, dudak ve kulak delikleri gibi çeşitli vücut modifikasyonlarına sahip Cristerna, 'Vampir Kadın' olarak anılıyor. 

Meksika'da doğan Cristerna, bir dövme sanatçısı ve aktivist. Daha da önemlisi, vücut modifikasyonlarının kendisini güçlü ve özgür hissettirdiğini söylüyor.

27. Annie Hawkins-Turner

27. Annie Hawkins-Turner

Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen Turner, dünyanın en büyük doğal göğüslerine sahip kadın olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Bu durumu bir kariyer fırsatına dönüştüren Turner, yetişkin film yıldızı olarak çalışıyor ve 'Norma Stitz' adını kullanıyor.

28. Samantha Ramsdell

28. Samantha Ramsdell

Sırada, Samantha Ramsdell var! Ramsdell, dünyanın en büyük ağzına sahip kadını olarak rekorlar kitabında yer alıyor.

29. Mikel Ruffinelli

29. Mikel Ruffinelli

Mikel Ruffinelli'nin ismini belki daha önce duymuş olabilirsiniz. Kaliforniya'da yaşayan Ruffinelli, 1.65 metre boyunda ve 420 kilogram ağırlığında. Ancak bu kilonun büyük bir kısmı, 2.4 metre çevresi olan kalçalarında toplanmış durumda. Ruffinelli'nin bu durumu, bir hastalık ya da genetik bir sorun sonucu ortaya çıkmamış. Üstelik, her şey tamamen normal bir şekilde başlamış. 

Doğum sırasında aldığı kiloları veremeyen Mikel Ruffinelli, yıllar içerisinde kilo da alarak dünyada en geniş kalçalarına sahip olma özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

30. Andrea Ivanova

30. Andrea Ivanova

Andrea Ivanova, da yaptırdığı işlemlerle rekorlar kitabına girdi. Ivanova, dudaklarına yaptırdığı dolgu işlemleri sonucunda dünyanın en büyük dudaklarına sahip olan kadın ünvanını kazandı.

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31. Mayra Hills

31. Mayra Hills

Mayra Hills, aynı zamanda 'Beshine' takma adıyla da bilinen bir Alman model ve internet ünlüsü. Kendisi, dünyanın en büyük meme implantına sahip kadını olma özelliğiyle tanınıyor. Mayra, kurduğu web sitesinde fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor. Hayatının büyük bir kısmını ise fotoğraf ve video çekimlerine ayırdığını söylüyor.

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