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Ebeveynlerinin Sabrını Sınayan Bebeklerin Ağlama Nedenlerine İnanamayacaksınız!

Ebeveynlerinin Sabrını Sınayan Bebeklerin Ağlama Nedenlerine İnanamayacaksınız!

anne Bebek Ağlama
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 20:09

Kabul etmesi mümkün olmayan istekleri ve çılgın sebeplerle ağlamalarıyla ebeveynlerini çaresiz bırakan dünya tatlısı bebeklerle tanışın! Bazen onları durdurmak ya da anlamak mümkün olmuyor... 

İşte, dünyanın dört bir yanından sevimli mi sevimli bebeklerin zor anları! 

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Tatlılıklarıyla sabrımızı sınayan miniklere merhaba deyin. Ebeveynlerini çileden çıkaran bebeklerin ağlamalarının nedenlerine inanamayacaksınız!

Bize göre anlamsız, onlara göre dünyanın en büyük sorunu olan ve ağlama kriziyle sonuçlanan sorunlar sizi de çok şaşırtacak! Daha önce BoredPanda tarafından paylaşılan ve yıllar geçse de eskimeyen bu anlara şahit olmaksa aynı zamanda içinizi ısıtacak...

1. Bu dünya tatlısı minik, istediği kitabı eline alamadığı için ağlıyormuş!

1. Bu dünya tatlısı minik, istediği kitabı eline alamadığı için ağlıyormuş!

Henüz bilmiyor ama 'Hayat çok zor çünkü kitabın üzerinde oturuyor...'

2. Açlık başına vurmuş olmalı: Kedi maması yemesine izin verilmediği için ağlıyor.

2. Açlık başına vurmuş olmalı: Kedi maması yemesine izin verilmediği için ağlıyor.

3. Otobüse binmek istediği için ağlıyor! Ama binmek istediği otobüs televizyonda...

3. Otobüse binmek istediği için ağlıyor! Ama binmek istediği otobüs televizyonda...

4. Annesinin yüzüne kitap fırlatmak istemiş, engellenince de bir hayli kızmış...

4. Annesinin yüzüne kitap fırlatmak istemiş, engellenince de bir hayli kızmış...

Peki, bu denli sevimli olup bunu nasıl yapabilirsin?

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5. Güle güle poo... Tuvalette geçen önemli ve zorlu anların ardından annesinin henüz veda etmeden sifonu çektiğini öğrenmiş!

5. Güle güle poo... Tuvalette geçen önemli ve zorlu anların ardından annesinin henüz veda etmeden sifonu çektiğini öğrenmiş!

6. Banyo bombası, o kadar tatlı görünüyor ki haklı olarak yemek istemiş! Neyse ki ebeveyn engeline takılmış...

6. Banyo bombası, o kadar tatlı görünüyor ki haklı olarak yemek istemiş! Neyse ki ebeveyn engeline takılmış...

7. Onun çöp kutusundan yemek yemesine izin verilmemiş! Tabii ağlamakta haklısın, bir ebeveyn bunu nasıl yapar?

7. Onun çöp kutusundan yemek yemesine izin verilmemiş! Tabii ağlamakta haklısın, bir ebeveyn bunu nasıl yapar?

8. İşte karşınızda gurme bebek: Akşam yemeğinde ravioli istemiş ama annesi yapınca bir anda vazgeçmiş!

8. İşte karşınızda gurme bebek: Akşam yemeğinde ravioli istemiş ama annesi yapınca bir anda vazgeçmiş!

9. Üzgünüz ufaklık ama annen haklı: Pil yenmez!

9. Üzgünüz ufaklık ama annen haklı: Pil yenmez!
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10. Oysa sadece geleceğe yatırım yapmak istemişti: Kadınlar için üretilen tıraş bıçaklarını satın almasına izin verilmemiş!

10. Oysa sadece geleceğe yatırım yapmak istemişti: Kadınlar için üretilen tıraş bıçaklarını satın almasına izin verilmemiş!

11. İlk hayal kırıklığı, üzgünüm küçüğüm büyükler aldatır: Golden Gate Köprüsü'nün aslında altın olmadığını öğrenmiş.

11. İlk hayal kırıklığı, üzgünüm küçüğüm büyükler aldatır: Golden Gate Köprüsü'nün aslında altın olmadığını öğrenmiş.

12. O da bunu biliyor gidenin ve bitenin yeri dolmaz!

12. O da bunu biliyor gidenin ve bitenin yeri dolmaz!

Peynir çubuğunu bitirdiğinde, yenisini açan annesine çok kızmış ve ağlamaya başlamış. Çünkü o yeni bir çubuk deği, hâlâ eskisini istiyor.

13. Geç gelen pişmanlık: Banyodan çıktıktan sonra banyoya girmeyi reddetmiş

13. Geç gelen pişmanlık: Banyodan çıktıktan sonra banyoya girmeyi reddetmiş

14. Giden nergisleri geri getirememek onu çok üzmüş! Tabii suçlu nergisler, o git dememiş ki...

14. Giden nergisleri geri getirememek onu çok üzmüş! Tabii suçlu nergisler, o git dememiş ki...
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15. Evin en harika köşesini keşfetmiş: Ebeveynleri bulaşık makinesine girmesine izin vermeyince ise olanlar olmuş.

15. Evin en harika köşesini keşfetmiş: Ebeveynleri bulaşık makinesine girmesine izin vermeyince ise olanlar olmuş.

16. Annesi tarafından aldatılmış! Çünkü annesinin verdiği pembe kalem onun istediği pembe kalem değilmiş

16. Annesi tarafından aldatılmış! Çünkü annesinin verdiği pembe kalem onun istediği pembe kalem değilmiş

17. Ne demek kediyi ısımayı bırak?

17. Ne demek kediyi ısımayı bırak?

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