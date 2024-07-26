Ebeveynlerinin Sabrını Sınayan Bebeklerin Ağlama Nedenlerine İnanamayacaksınız!
Ebeveynlerinin Sabrını Sınayan Bebeklerin Ağlama Nedenlerine İnanamayacaksınız!
Kabul etmesi mümkün olmayan istekleri ve çılgın sebeplerle ağlamalarıyla ebeveynlerini çaresiz bırakan dünya tatlısı bebeklerle tanışın! Bazen onları durdurmak ya da anlamak mümkün olmuyor...
İşte, dünyanın dört bir yanından sevimli mi sevimli bebeklerin zor anları!
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Tatlılıklarıyla sabrımızı sınayan miniklere merhaba deyin. Ebeveynlerini çileden çıkaran bebeklerin ağlamalarının nedenlerine inanamayacaksınız!
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1. Bu dünya tatlısı minik, istediği kitabı eline alamadığı için ağlıyormuş!
2. Açlık başına vurmuş olmalı: Kedi maması yemesine izin verilmediği için ağlıyor.
3. Otobüse binmek istediği için ağlıyor! Ama binmek istediği otobüs televizyonda...
4. Annesinin yüzüne kitap fırlatmak istemiş, engellenince de bir hayli kızmış...
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5. Güle güle poo... Tuvalette geçen önemli ve zorlu anların ardından annesinin henüz veda etmeden sifonu çektiğini öğrenmiş!
6. Banyo bombası, o kadar tatlı görünüyor ki haklı olarak yemek istemiş! Neyse ki ebeveyn engeline takılmış...
7. Onun çöp kutusundan yemek yemesine izin verilmemiş! Tabii ağlamakta haklısın, bir ebeveyn bunu nasıl yapar?
8. İşte karşınızda gurme bebek: Akşam yemeğinde ravioli istemiş ama annesi yapınca bir anda vazgeçmiş!
9. Üzgünüz ufaklık ama annen haklı: Pil yenmez!
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10. Oysa sadece geleceğe yatırım yapmak istemişti: Kadınlar için üretilen tıraş bıçaklarını satın almasına izin verilmemiş!
11. İlk hayal kırıklığı, üzgünüm küçüğüm büyükler aldatır: Golden Gate Köprüsü'nün aslında altın olmadığını öğrenmiş.
12. O da bunu biliyor gidenin ve bitenin yeri dolmaz!
13. Geç gelen pişmanlık: Banyodan çıktıktan sonra banyoya girmeyi reddetmiş
14. Giden nergisleri geri getirememek onu çok üzmüş! Tabii suçlu nergisler, o git dememiş ki...
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15. Evin en harika köşesini keşfetmiş: Ebeveynleri bulaşık makinesine girmesine izin vermeyince ise olanlar olmuş.
16. Annesi tarafından aldatılmış! Çünkü annesinin verdiği pembe kalem onun istediği pembe kalem değilmiş
17. Ne demek kediyi ısımayı bırak?
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