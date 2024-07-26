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Deriyi Tuval Olarak Kullananalar! Rönesans Tablosunu Aratmayan Tasarım Harikası Dövmeler

Deriyi Tuval Olarak Kullananalar! Rönesans Tablosunu Aratmayan Tasarım Harikası Dövmeler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 11:37

Dövme sanatçılarının mürekkep ve deri ile neler yaptığına inanamayacaksınız! Sınırları aşmış, deriyi adeta bir tuval gibi kullanmış sanatçıların eşsiz tasarımlarıyla tanışmaya hazır olun.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/cool-tatto...
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Tasarımlarıyla beklentileri aşan dövme sanatçılarının çalışmaları ve röportajlarına yer veren Boredpanda, göz alıcı dövmelere yer verdi.

Profesyonellerin iğnesinden çıkan güzellikleri görmeye ve özellikle de Ukrayna'daki uzman dövme sanatçısı Andrew Borysiuk'in tarzına hayran kalmaya hazır olun. 

Röportajı ve 40 dövmenin tamamanı Boredpanda'da bulabilirsiniz!

1. Fazla söze gerek yok, sanat eseri gibi...

1. Fazla söze gerek yok, sanat eseri gibi...

2. Canlı bir Dobermann görür gibiyiz!

2. Canlı bir Dobermann görür gibiyiz!

3. Gerçek bir yamaya benziyor!

3. Gerçek bir yamaya benziyor!

I literally thought it was an embroidered patch! Great work!

4. Howl and Sophie, sanal alemden dünyaya sızıyor

4. Howl and Sophie, sanal alemden dünyaya sızıyor
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5. Üç boyutlu dövme bu olsa gerek

5. Üç boyutlu dövme bu olsa gerek

6. Zarif, detaylı ve kesinlikle şık

6. Zarif, detaylı ve kesinlikle şık

7. Animatik ve gerçekten 'iyi'

7. Animatik ve gerçekten 'iyi'

8. Doğal bir taşın damarlarını anımsatıyor

8. Doğal bir taşın damarlarını anımsatıyor

9. Rönesansın kuzeydeki temsilcisi Hieronymus Bosch'un 'The Haywain Triptych' eserinden

9. Rönesansın kuzeydeki temsilcisi Hieronymus Bosch'un 'The Haywain Triptych' eserinden
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10. Pokemon severler buna bayılacak: Karşınızda Charmander

10. Pokemon severler buna bayılacak: Karşınızda Charmander

11. Tuval olarak kullanılmış sırt daha!

11. Tuval olarak kullanılmış sırt daha!

12. Bu çiçekler içinizi açacak

12. Bu çiçekler içinizi açacak

13. Başka bir dünyaya açılır gibi...

13. Başka bir dünyaya açılır gibi...

14. Bir söylemek istediğinden eminiz!

14. Bir söylemek istediğinden eminiz!
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15. Sanki tamamen yeni bir deri ya da giydiğiniz eşsiz bir giysi

15. Sanki tamamen yeni bir deri ya da giydiğiniz eşsiz bir giysi

16. Çizgilerin gücü bu olsa gerek

16. Çizgilerin gücü bu olsa gerek

17. Belki de renkli dövmenin en iyi örneklerinden: Uzay

17. Belki de renkli dövmenin en iyi örneklerinden: Uzay

18. Dövme denilince de mandala!

18. Dövme denilince de mandala!

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