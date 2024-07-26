Deriyi Tuval Olarak Kullananalar! Rönesans Tablosunu Aratmayan Tasarım Harikası Dövmeler
Deriyi Tuval Olarak Kullananalar! Rönesans Tablosunu Aratmayan Tasarım Harikası Dövmeler
Kaynak: https://www.boredpanda.com/cool-tatto...
Dövme sanatçılarının mürekkep ve deri ile neler yaptığına inanamayacaksınız! Sınırları aşmış, deriyi adeta bir tuval gibi kullanmış sanatçıların eşsiz tasarımlarıyla tanışmaya hazır olun.
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Tasarımlarıyla beklentileri aşan dövme sanatçılarının çalışmaları ve röportajlarına yer veren Boredpanda, göz alıcı dövmelere yer verdi.
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1. Fazla söze gerek yok, sanat eseri gibi...
2. Canlı bir Dobermann görür gibiyiz!
3. Gerçek bir yamaya benziyor!
4. Howl and Sophie, sanal alemden dünyaya sızıyor
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5. Üç boyutlu dövme bu olsa gerek
6. Zarif, detaylı ve kesinlikle şık
7. Animatik ve gerçekten 'iyi'
8. Doğal bir taşın damarlarını anımsatıyor
9. Rönesansın kuzeydeki temsilcisi Hieronymus Bosch'un 'The Haywain Triptych' eserinden
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10. Pokemon severler buna bayılacak: Karşınızda Charmander
11. Tuval olarak kullanılmış sırt daha!
12. Bu çiçekler içinizi açacak
13. Başka bir dünyaya açılır gibi...
14. Bir söylemek istediğinden eminiz!
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15. Sanki tamamen yeni bir deri ya da giydiğiniz eşsiz bir giysi
16. Çizgilerin gücü bu olsa gerek
17. Belki de renkli dövmenin en iyi örneklerinden: Uzay
18. Dövme denilince de mandala!
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