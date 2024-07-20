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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 16:26

Göz kamaştıran detayları, işçilikleri ve zarif dokularıyla hayranlık uyandıran tarihi eserleri keşfetmeye hazır olun! Zamanının çok ötesindeki bu eserleri gördüğünüzde, adeta geçmişe yolculuk edeceksiniz. İşte, karşınızda Reddit'ten tarih tutkunları için derlediğimiz birbirinden özel ve eşsiz eserler... 

İşte, başlıyoruz!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Biraz Daha Tarihin Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. 3 derece eğimli Tiger Hill Pagodası

1. 3 derece eğimli Tiger Hill Pagodası

Çin'de bulunan bu göz kamaştırıcı eser Wuyue Krallığı'ndan kalma. İnşa edildiği tarihin ise M.S. 907 ila 961 yılları olduğu düşünülüyor.

2. 4. Kral George'un 1821'de düzenlenen taç giyme töreninde giydiği taç

2. 4. Kral George'un 1821'de düzenlenen taç giyme töreninde giydiği taç

3. "Aurora Consurgens"te bulunan bir meleğin resmi

3. "Aurora Consurgens"te bulunan bir meleğin resmi

Dini ve simyasal metinler içeren 15. yüzyıla ait bir el yazmasında yer alan melek figürü, İsviçre'de Zentralbibliothek Zürich'de bulunuyor. (Bayan Rh. 172)

4. Kei okulundan Jōkei tarafından oyulmuş altı heykelden biri: Avalokitesvara heykeli

4. Kei okulundan Jōkei tarafından oyulmuş altı heykelden biri: Avalokitesvara heykeli

Japonya'da bulunan bu eşsiz eserin M.S. 12. yüzyıldan kalma, Heian dönemine ait olduğu biliniyor.

5. Üstünde ejderha heykeli bulunan bronz miğfer

5. Üstünde ejderha heykeli bulunan bronz miğfer

İtalya'da bulunan miğferin ait olduğu dönem henüz kesin olarak belirlenemedi. 1700'lerden 1900'lere kadarki dönemden kalma olduğu düşünülüyor.

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6. Saxe-Weimar Dükü Johann Wilhelm'in saha ve turnuva zırhı

6. Saxe-Weimar Dükü Johann Wilhelm'in saha ve turnuva zırhı

Sıradaki durağımız Almanya, tarih 1565...

7. Akrobatların ve güreşçilerin antrenman yaptığı sahneleri gösteren Desakh ragini

7. Akrobatların ve güreşçilerin antrenman yaptığı sahneleri gösteren Desakh ragini

Hindistan'ın Prayagraj kentindeki Allahabad Müzesi'nde sergilenen eser, M.S. 17. yüzyılın sonlarından kalma.

8. Granit buz depolama binası

8. Granit buz depolama binası

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang ilinde bulunan Gyeongju şehrinde bulunan buz depolama binası, Joseon hanedanına ait. Eserin inşasının 1738 tarihinde tamamlandığı biliniyor.

9. 15. Yüzyıl Madonna'sı ve Çocuğu

9. 15. Yüzyıl Madonna'sı ve Çocuğu

Francesco Laurana

10. Kufi yazılı pirinç usturlap

10. Kufi yazılı pirinç usturlap

Suriye'de bulunan usturlap M.S. 900 ila 1100 dönemlerine ait bir astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihi bir ölçüm cihazıdır. Birleştirilmiş ve demonte edilmiştir.

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11. Altötting Meryem Ana

11. Altötting Meryem Ana

Yolculuğumuzda bir de M.S. 1330, Bavyera'da oyulmuş Meryem Ana eseri var.

12. Oymalı ahşap standların üzerinde yeşim masa paravanları

12. Oymalı ahşap standların üzerinde yeşim masa paravanları

Çin'in Qing hanedanına ait bu eser ise 18. yüzyıldan kalma.

13. Sabazios'un ibadetinde kullanılan bronz el

13. Sabazios'un ibadetinde kullanılan bronz el

Friglerden kalan bronz el, üzerine işlenmiş dini sembollerle dikkat çekiyor. Kutsal alanlarda durmak üzere tasarlanmış bu el, törensel kullanım için direklere tutturulurdu. 

Roma MS 1. ya da 2. yüzyıl. Koleksiyon: Britanya Müzesi

14. Khmer İmparatorluğu'nun başkenti Angkor Thom'un şehir kapılarından yalnızca biri!

14. Khmer İmparatorluğu'nun başkenti Angkor Thom'un şehir kapılarından yalnızca biri!

Kamboçya'daki bu eşsiz mimari M.S. 12. yüzyıla ait.

15. Geyik şeklinde bronz kandil

15. Geyik şeklinde bronz kandil

Çin'in Han hanedanına ait kandil M.Ö. 2.-1. yüzyıllardan günümüze kadar korunmuş.

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