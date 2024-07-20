Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Göz kamaştıran detayları, işçilikleri ve zarif dokularıyla hayranlık uyandıran tarihi eserleri keşfetmeye hazır olun! Zamanının çok ötesindeki bu eserleri gördüğünüzde, adeta geçmişe yolculuk edeceksiniz. İşte, karşınızda Reddit'ten tarih tutkunları için derlediğimiz birbirinden özel ve eşsiz eserler...
İşte, başlıyoruz!
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1. 3 derece eğimli Tiger Hill Pagodası
2. 4. Kral George'un 1821'de düzenlenen taç giyme töreninde giydiği taç
3. "Aurora Consurgens"te bulunan bir meleğin resmi
4. Kei okulundan Jōkei tarafından oyulmuş altı heykelden biri: Avalokitesvara heykeli
5. Üstünde ejderha heykeli bulunan bronz miğfer
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6. Saxe-Weimar Dükü Johann Wilhelm'in saha ve turnuva zırhı
7. Akrobatların ve güreşçilerin antrenman yaptığı sahneleri gösteren Desakh ragini
8. Granit buz depolama binası
9. 15. Yüzyıl Madonna'sı ve Çocuğu
10. Kufi yazılı pirinç usturlap
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11. Altötting Meryem Ana
12. Oymalı ahşap standların üzerinde yeşim masa paravanları
13. Sabazios'un ibadetinde kullanılan bronz el
14. Khmer İmparatorluğu'nun başkenti Angkor Thom'un şehir kapılarından yalnızca biri!
15. Geyik şeklinde bronz kandil
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