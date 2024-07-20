Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
Tek bir kare... Bazen her şeyi anlatan, geçmişi donduran, o anı kayıt altına alan! Deklanşöre basıp hayatı donduran fotoğraf sanatçılarından benzersiz kareleri sizin için bir araya getirdik. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 13 kareden favoriniz hangisi olacak!
İşte, başlıyoruz... Doğru zamanda doğru anlara!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bu nasıl pişti?
2. Geçmişin korku dolu anlarına şahitlik ettiğimiz bu kare, bir toplu mezardan
3. Gangaster albüm
4. 1964, Malcolm X ailesini koruyor!
5. 'Çekiyorum, gülümse' denildiği an dayanamayıp muziplik yapan o arkadaşınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Zirvede tek başına...
7. Biraz da nostalji: Power Rangers'ın orijinal kadrosu
8. İskoç gelenekleri ve gayda ile tanışan şirin bir penguen
9. Şimdiki rotamız ise Kaliforniya'da Borrego Springs'te bulunan Ca Ricardo Breceda'da daki bu eşsiz metal heykeller...
10. Film afişi gibi: Tokyo'da gece yarısı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ayna selfiesinden çok daha fazlası...
12. Charlie Chaplin...
13. Fazla söze gerek yok: Doğaya insan engeli...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın