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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 15:37

Tek bir kare... Bazen her şeyi anlatan, geçmişi donduran, o anı kayıt altına alan! Deklanşöre basıp hayatı donduran fotoğraf sanatçılarından benzersiz kareleri sizin için bir araya getirdik. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 13 kareden favoriniz hangisi olacak! 

İşte, başlıyoruz... Doğru zamanda doğru anlara!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/

Geçtiğimiz Haftanın Sanatsal Çalışmalarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Bu nasıl pişti?

1. Bu nasıl pişti?

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6. Zirvede tek başına...

6. Zirvede tek başına...

7. Biraz da nostalji: Power Rangers'ın orijinal kadrosu

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11. Ayna selfiesinden çok daha fazlası...

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1918'de Wall Street'te savaş tahvilleri satıyordu.

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13. Fazla söze gerek yok: Doğaya insan engeli...

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