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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 17:01

Bazen teknik bazen şans ile çekilen en özel kareler... Hangi fotoğrafçı 'O anı' yakalamak istemez ki? Kimileri Annabelle filmini aratmayacak kadar gizemli kimiler ise ayrıntılarda gizli! Bakalım sizin için Reddit'ten seçtiğimiz 13 kareden en çok hangisini beğeneceksiniz 

İşte, doğru zamanda deklanşöre basanlar...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/

Geçtiğimiz Haftanın Sanatsal Çalışmalarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. 1980'lerin çocukları bir başkaydı

1. 1980'lerin çocukları bir başkaydı

Konum: New York City

2. Adeta GTA'dan bir kare gibi

2. Adeta GTA'dan bir kare gibi

3. Geçmişin gölgesi...

3. Geçmişin gölgesi...

4. 2034'te eğlence hayatı

4. 2034'te eğlence hayatı

5. Meleklere inanır mısınız?

5. Meleklere inanır mısınız?
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6. Korku filmi sahnelerini aratmayacak bir an!

6. Korku filmi sahnelerini aratmayacak bir an!

7. Sırtımdaki bıçaklara bakıyorumdur!

7. Sırtımdaki bıçaklara bakıyorumdur!

8. Gölgelerin gücü adına...

8. Gölgelerin gücü adına...

9. Hayatını değiştirmek için sadece bakış açını değiştir!

9. Hayatını değiştirmek için sadece bakış açını değiştir!

10. 'NOW DIE'

10. 'NOW DIE'

'Şimdi öl'

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11. Güvenmek demek...

11. Güvenmek demek...

12. Beyaz melek: Ruhumda kanatlarım var...

12. Beyaz melek: Ruhumda kanatlarım var...

13. Tam isabet!

13. Tam isabet!

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