Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
Bazen teknik bazen şans ile çekilen en özel kareler... Hangi fotoğrafçı 'O anı' yakalamak istemez ki? Kimileri Annabelle filmini aratmayacak kadar gizemli kimiler ise ayrıntılarda gizli! Bakalım sizin için Reddit'ten seçtiğimiz 13 kareden en çok hangisini beğeneceksiniz
İşte, doğru zamanda deklanşöre basanlar...
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1. 1980'lerin çocukları bir başkaydı
2. Adeta GTA'dan bir kare gibi
3. Geçmişin gölgesi...
4. 2034'te eğlence hayatı
5. Meleklere inanır mısınız?
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6. Korku filmi sahnelerini aratmayacak bir an!
7. Sırtımdaki bıçaklara bakıyorumdur!
8. Gölgelerin gücü adına...
9. Hayatını değiştirmek için sadece bakış açını değiştir!
10. 'NOW DIE'
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11. Güvenmek demek...
12. Beyaz melek: Ruhumda kanatlarım var...
13. Tam isabet!
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