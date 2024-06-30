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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 16:01

Bazıları adeta Nuri Bilge Ceylan filminden fırlama gibi dururken, bazıları Fransız İhtilali'nden etkilenmiş tabloları andıran birbirinden etkileyici fotoğraflar ile geldik. Rönesans'tan fırlamış gibi duran muhteşem ve eğlenceli kareleri sizler için derledik... 👇✨

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
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1. Ufukta umut var.

1. Ufukta umut var.

2. Kavrama yetimizin dışında bir tartışma.

2. Kavrama yetimizin dışında bir tartışma.

3. 1994'teki Dünya Kupası için yapılan uyuşturucu testini geçemeyen Diego Maradona.

3. 1994'teki Dünya Kupası için yapılan uyuşturucu testini geçemeyen Diego Maradona.

4. Korkunun temelleri içinde.

4. Korkunun temelleri içinde.

5. Venedik'te görülen bir ikilem.

5. Venedik'te görülen bir ikilem.
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6. Huzur uykusu.

6. Huzur uykusu.

7. Elektriğin kaçınılmaz öpücüğü.

7. Elektriğin kaçınılmaz öpücüğü.

8. Son dakikaların son umutları.

8. Son dakikaların son umutları.

9. Acının tatlı tebessümü.

9. Acının tatlı tebessümü.

10. Sanat mı hayatı taklit eder yoksa hayat mı sanatı?

10. Sanat mı hayatı taklit eder yoksa hayat mı sanatı?
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11. Fransa için sıradan bir gün.

11. Fransa için sıradan bir gün.

12. Her yüzün bir hikayesi var.

12. Her yüzün bir hikayesi var.

13. 33 yaşındaki Tom Fox'un AIDS'e yenik düşmeden birkaç dakika önce çekilen son fotoğrafı.

13. 33 yaşındaki Tom Fox'un AIDS'e yenik düşmeden birkaç dakika önce çekilen son fotoğrafı.

14. Bir protestoda öldürülen oğlunun yasını tutan bir anne. (Kosova 1990)

14. Bir protestoda öldürülen oğlunun yasını tutan bir anne. (Kosova 1990)

15. Bonus: Ülkemizden bir kesit.

15. Bonus: Ülkemizden bir kesit.

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