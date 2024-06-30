Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
Bazıları adeta Nuri Bilge Ceylan filminden fırlama gibi dururken, bazıları Fransız İhtilali'nden etkilenmiş tabloları andıran birbirinden etkileyici fotoğraflar ile geldik. Rönesans'tan fırlamış gibi duran muhteşem ve eğlenceli kareleri sizler için derledik... 👇✨
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1. Ufukta umut var.
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2. Kavrama yetimizin dışında bir tartışma.
3. 1994'teki Dünya Kupası için yapılan uyuşturucu testini geçemeyen Diego Maradona.
4. Korkunun temelleri içinde.
5. Venedik'te görülen bir ikilem.
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6. Huzur uykusu.
7. Elektriğin kaçınılmaz öpücüğü.
8. Son dakikaların son umutları.
9. Acının tatlı tebessümü.
10. Sanat mı hayatı taklit eder yoksa hayat mı sanatı?
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11. Fransa için sıradan bir gün.
12. Her yüzün bir hikayesi var.
13. 33 yaşındaki Tom Fox'un AIDS'e yenik düşmeden birkaç dakika önce çekilen son fotoğrafı.
14. Bir protestoda öldürülen oğlunun yasını tutan bir anne. (Kosova 1990)
15. Bonus: Ülkemizden bir kesit.
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