Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Los Angeles'taki Kaliforniya timsah çiftliğinde piknik yapan ve bir işçinin timsahlardan birini beslemesini izleyen turistler. (1920)
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2. İranlı bir mülteci olan ve 18 yıl boyunca bir havaalanında yaşamasıyla tanınan Mehran Karimi Nasseri'nin fotoğrafı. (2004)
3. Geleceğin Apollo 11 Astronotu Buzz Aldrin, Kore Savaşı'nda bir düşman MiG-15 savaş uçağını vurduktan sonra görüntüleniyor. (1953)
4. Gemi ve tekne filosu ABD'nin iki yüzüncü yıl kutlamaları için New York'a yelken açarken. (1976)
5. Ford'un cam tavanlı aracı. (1947)
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6. Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand ve eşi Arşidüşes Sophie, Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından suikast edilmeden hemen önce. Bu suikast, Birinci Dünya Savaşının fitilini ateşlemiştir. (1914, Saraybosna)
7. Paris'in kurtuluşu sırasında adamlarına emirler veren General Leclerc. (1944)
8. Astronot Dale Gardner Uzay Mekiği aracılığıyla Dünya'ya geri gönderilecek olan iki uydunun (sağ altta kısmen görülüyor) elindeki "Satılıktır" tabelasıyla reklamını yaparken. (14 Kasım 1984.)
9. Kızılderili şefi ordu subaylarıyla Garrison barajının inşası hakkında konuşurken. (Kuzey Dakota, 1946.)
10. Kültürel eserler olarak görülmeden önce Büyük Giza Piramidi yakınında duran mumyalar. (1865)
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11. Ünlü mafya lideri Al Capone'un 1931'deki duruşmasında yüzlerini saklayan gangsterler.
12. Bir gizli polis memuru New York metrosunda bir soyguncuyu yakalarken. (1985. Fotoğraf Bruce Davidson tarafından çekilmiştir.)
13. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dışarıda uyumaya bırakılan bebekler. (Moskova, 1958)
14. Eski Cincinnati Halk Kütüphanesi. Bina 1955 yılında yıkılmıştır. Bugün eskiden olduğu yerde bir ofis binası ve bir otopark bulunuyor.
15. CIA ajanı Felix Rodriguez (solda) ve Bolivyalı askerler Che Guevara'nın idamından dakikalar önce onunla birlikte poz veriyor. (Bolivya, 9 Ekim 1967.)
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