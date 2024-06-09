Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda koruma amaçlı saklanan Mona Lisa'nın tekrardan çıkarıldığı o an. (1945)
2. 1863'te Chickamauga Savaşı'nda bir Konfederasyon albayı John Clem'e “lanet olası küçük Yankee şeytanı” diyerek teslim olmasını istediğinde, John onu vurarak öldürdü ve ABD Ordu tarihindeki en genç astsubay oldu.
3. Prenses Diana ölümünden bir hafta önce Portofino, İtalya'da. (Ağustos 1997.)
4. Bu fotoğrafta kalp cerrahı Dr. Zbigniew Religa 1987 yılında Polonya'da ilk başarılı kalp naklini gerçekleştirdikten sonra dinlenirken görülüyor.
5. Shibuya İstasyonu'nun dışında 9 yılı aşkın bir süre boyunca sahibinin öldükten sonra bile geri dönmesini bekleyen sadık köpek Hachiko'nun son fotoğrafı.
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6. Prenses Diana, dünya medyasının önünde, bir AIDS kurbanının elini eldivensiz sıkarak HIV/Aids'in insandan insana dokunarak geçtiği fikrine alenen meydan okudu.
7. Savaştan önce ve sonra bir askerin yüzü. (1941-1945)
8. Orijinal MGM logosunun çekimleri. (1928)
9. Sökülüp New York'a gönderilmeden hemen önce Paris'in göbeğinde yükselen Özgürlük Heykeli. (1884)
10. Bir kedinin yavrularını karşıdan karşıya geçirmesi için trafiği durduran New York polisi. (1925)
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11. Londra'da yeni bombalanmış evinden evlenmek için ayrılan gelin. (1940)
12. Titanik'ten kurtulan Charlotte Collyer ve 8 yaşındaki kızı Marjorie'nin Amerika'ya döndükten sonra çekilmiş renkli fotoğrafı.
13. Beş yaşındaki Albert Einstein. (1884)
14. 1918'de İspanyol Gribi zamanlarında çekilmiş bir aile portresi.
15. 1960'lardaki güvenlik standartları.
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