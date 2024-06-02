Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis uçağıyla Fransa'nın Paris kentindeki Le Bourget Havaalanı'na uçarak Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kişi oldu. (21 Mayıs 1927)
2. Fransa'nın Normandiya Plajı'nda Overlord Operasyonu sırasında ABD Sahil Güvenliği'nde fotoğrafçı başçavuş olarak görev yapan Robert F. Sargent tarafından çekilen fotoğraf. (6 Haziran 1944)
3. Türünün ilk örneği Boeing 727'nin açılışı. (1962)
4. Bir ABD Deniz Piyadesi, Okinawa'daki ABD Deniz Piyadeleri mezarlığında gün batımında bayrak indirilirken şehit bir yoldaşının mezarı başında diz çöküyor. (Haziran 1945)
5. Rus dilbilimci ve Maya yazısını çözen Yuri Knorozov kedisi Asya ile poz verirken. Knorozov Asya'yı her zaman ortak yazarı olarak listeledi, ancak editörler onu her zaman çıkardı. Ayrıca 1980 civarında çekilen bu fotoğrafı her zaman yazar fotoğrafı olarak kullandı ve editörlerin kediyi fotoğraftan kırpmasından rahatsız oluyordu.
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6. Chicago'da iş başında kahve molası. (1964)
7. İmparator Hirohito Yokohama, Japonya turu sırasında vatandaşları selamlarken. Japon halkının bir çoğu hayatlarında imparatoru hiç görmemişti. Bazıları onu radyolarda bile duymamıştı. (Şubat 1946)
8. Oklahomalı çiftçiler gübrelenmiş ve gübrelenmemiş mısır verimlerini karşılaştırırken. (1932)
9. Vietnam savaşı sırasında bir M48 Patton tankının nişancısı dürbününden bakarken. Fotoğraf, Dünya Basınında Yılın Fotoğrafı yarışması birincisidir. (1967. Co Rentmeester tarafından çekildi.)
10. Fidel Castro'nun Malcom X ile birlikte Harlem'de çekilmiş fotoğrafı. (1960)
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11. Cambridge'de kız öğrencilere tam eğitim verilmesini protesto eden öğrenciler tarafından asılan kadın bisikletçi heykeli. (Cambridge, İngiltere, Birleşik Krallık. 21 Mayıs 1897.)
12. "Toz kadın" olarak bilinen 28 yaşındaki Marcy Borders, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Bank of America'da çalışmış ve 11 Eylül 2001'deki saldırıdan sağ kurtulmuştur. Borders 24 Ağustos 2015'te kanserden vefat etti. (Fotoğraflayan: Stan Honda)
13. Bir Alman askeri olan kocasını terk etmeyi reddeden ve onunla birlikte Müttefik esaretine giden Hollandalı bir kadın. (Walcheren, Kasım 1944)
14. New York'ta eşinin üçüz doğurduğunu görünce bayılar bir baba. (1946)
15. Rehinelerle birlikte bir kasada barikat kurmuş İsveçli banka soyguncusu Clark Olofsson. Bu, Stockholm Sendromu terimini ortaya çıkaran olaydır. (Norrmalmstorg, 26 Ağustos 1973.)
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