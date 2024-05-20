Adolf Hitler'in En Nefret Ettiği Ancak Bugüne Kadar Ulaşan Görülmemiş Fotoğrafları
Adolf Hitler'in En Nefret Ettiği Ancak Bugüne Kadar Ulaşan Görülmemiş Fotoğrafları
Kaynak: https://twitter.com/timecaptales/stat...
Bir diktatör olarak Hitler dış dünyaya karşı hep sert ve katı bir yüz bürünmüştü. Ancak kendi özel hayatında Hitler'in herkesten gizlediği farklı bir kişiliği vardı ve bunun fotoğraflarla kayıtlara geçmiş halleri bulunmaktadır. Hitler imajından taviz vermemek için bu fotoğrafları gizlemiş ve hatta yok etmeye çalışmıştır. Hadi hep birlikte bu fotoğrafları birlikte inceleyelim...👇
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1. Hitler'in bu fotoğraflardan nefret etmesinin başlıca sebeplerinden biri de fotoğrafların kendisini halka gösterdiği sert karakterinden daha yumuşak başlı göstermesiydi.
2. Adolf Hitler'in uyurken çekilmiş sayısız fotoğrafı vardır ancak bu fotoğraflardan sadece bir kaçı yok edilmemiştir.
3. Hitler büyük konuşmalarından önce sağ koluyla birlikte provalar yapardı. Burada görüldüğü üzere prova yaparken gülmektedir.
4. Hitler şort giymeyi seven birisiydi. Birçok fotoğrafında şortlarıyla görüntülenmiştir.
5. Uçak yolculuğu yaparken kafasına taktığı şapka kendisini çocuksu gösterdiği için bu fotoğrafların yok edilmesini istemiştir.
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6. Propagandaların asla güler yüzle görünmeyen Hitler'in gülerken ki bir fotoğrafı.
7. Hapşırık anına denk gelmiş bir fotoğraf.
8. Hitler'in klasik şortla verdiği pozlar.
9. Büyük konuşma provalarından bir görüntü daha.
10. Piknik sırasında çekilmiş bir fotoğraf.
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11. Hitler bu provalarında farklı hareketler ve duruşlar sergilerken görüntülenmiştir.
12. Bir şort klasiği daha.
13. Bu şortlu fotoğraflar propaganda amaçları için halktan gizlenmiştir.
14. Hitler'in askerlik zamanından kalma bir fotoğrafı.
15. Doğa gezisinden kalma şortlu bir fotoğraf.
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