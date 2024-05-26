Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Hindistan'da İngiliz Raj'ı döneminde 1877 Madras kıtlığı sırasında ailesini yamyamlardan koruyan bir adam.
2. Saat 04:31'de Stalin'in Kremlin'de çekilen izinsiz bir fotoğrafı, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgal etmeye başladığını öğrendiği anı gösteriyor. Fotoğraf, Komsomolskaya Pravda'nın baş editörü tarafından çekilmişti. Kendisine fotoğrafı yok etmesi emredilmişti ama bunun yerine fotoğrafı sakladı. (22 Haziran 1941)
3. Võ Thi Thang, Güney Vietnam hükümeti tarafından bir esir kampında 20 yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldıktan sonra gülümsüyor. Hüküm giydikten sonra hakime gülümseyip "20 yıl mı? Hükümetiniz o kadar uzun süre dayanamayacak." dediği söylenmektedir.
4. 1. Dünya Savaşı sırasında öldürülen ve mezarı bilinmeyen tüm İngiliz ve İngiliz Milletler Topluluğu askerleri için yapılmış bir anıt. (11 Kasım 1920)
5. Sovyet köylüleri ilk kez radyo dinlerken çekilmiş bir fotoğraf. (1928)
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6. Madison Square Garden salonundaki Nazi mitingine katılan 20.000 Amerikalı. (20 Şubat 1939)
7. Hitler ayna karşısında konuşma provası yaparken kişisel fotoğrafçısı Heinrich Hoffman tarafından çekilmiş bir fotoğraf. (1925)
8. ABD bulunan dünyanın en büyük kütük kulübesinin önünde poz veren çocuklar. Kulübe 1905 yılında inşa edilip 1964 yılında yanmıştır. (1938)
9. Singapur'daki Japon esaretlerinden kurtulduktan sonra görüntülenen İngiliz askerleri. (1945)
10. Fransa'nın kurtuluştan iki gün sonra bir Amerikan askerini karşılayan Fransız bir kadın. (Strasbourg, Fransa, 22 Kasım 1944.)
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11. B-25'ler İtalya'daki Vezüv yanardağının yanından uçarken yanardağın tepesinden püsküren lav ve küller. Müttefik kuvvetler gökyüzünde üstünlük sağlamak için savaşırken Mart 1944'te San Sebastiano ve San Giorg köylerini yerle bir eden patlama 57 kişinin ölümüne yol açmıştı.
12. 1989'daki devrimden sonra başındaki komünist amblemi çıkarmış ve zafer işareti yapan bir Romanyalı asker.
13. "Nefretin Gözleri", Goebbels'in fotoğrafçısının Yahudi olduğunu öğrendikten sonraki fotoğrafı. (Cenevre , Eylül 1933)
14. Buchenwald kampındaki mahkûmlara karşı özellikle acımasız davranan bir Nazi gardiyanını teşhis eden Rus bir mahkum.
15. Amerikan başkanı JFK'nin başkentteki cenaze töreni. (Kasım 1963)
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