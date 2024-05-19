Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Otomobil ile denizaltı arasında dünyanın kayıtlara geçmiş tek kazası. Volvo PV544, 19 Ağustos 1961'de Lysekil, İsveç'te rıhtıma demirli HSwMS Bävern denizaltısına çarptı.
2. İngiliz Milletler Topluluğu'nun Antarktika ötesi keşif gezisi 1957'de neredeyse buzul çukuruna düştüğü an.
3. Japonya'da bir ilkokulda yapılan kılıç eğitimi. (1943)
4. Mart 1944'te Amerikalı General Dwight D. Eisenhower ile birlikte bir 'Tommy' silahı ateşliyen İngiltere Başbakanı Winston Churchill.
5. 1909 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grekoromen güreş müsabakası sırasında kameralara poz veren iki Türk güreşçi ve eski bir Yunan güreşçi. (Sağdaki güreşçinin adı Antionio Pierri'dir ve "korkunç Yunan" olarak da bilinir)
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6. Varşova direnişçileri "PAST" binasının ele geçirilmesinden sonra esir alınan SS üyesini sorgularken. (Varşova, 20 Ağustos 1944. Fotoğraf: Eugeniusz "Brok" Lokajski.)
7. Lübnan İç Savaşı sırasında bir Hıristiyan düğünü. (Beyrut, Lübnan, 1986.)
8. Metallica grubunun 1985'ten kalma bir fotoğrafı.
9. Ukrayna, ABD ve Rusya Devlet Başkanları, Ukrayna'nın güvenliğinin garantilenmesi karşılığında nükleer silahlarından vazgeçmesini öngören bir anlaşma imzalarken. (Budapeşte Memorandumu, 1994)
10. Yakalanmamak için 27 yıl boyunca Guam'daki ormanda saklanan Japon asker Shoichi Yokoi'nin Şubat 1972'de Japonya'ya döndüğünde ağladığı an
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11. İddiaya göre bu fotoğraf Adolf Hitler'in 30 Nisan 1945'te intihar etmeden önceki son fotoğrafı. Fotoğrafta Hitler, yaveri Julius Schaub ile birlikte 28 Nisan 1945'te Reich Şansölyeliğinin yıkıntılarına bakarken görülüyor.
12. Orta Afrika İmparatoru Jean-Bedel Bokassa, taç giyme töreni için altın tahtına otururken. (Bangui, Orta Afrika Cumhuriyeti. 4 Aralık 1977.)
13. Firavun 11. Ramses'in mezarında yemek yiyen arkeologlar. (1923)
14. Dünya Ticaret Merkezi'nin enkazı arasında yanmaya devam eden yangınlarla savaşan sıfır noktasındaki itfaiyeciler. (18 Eylül 2001)
15. Japon savaş gemisi Nagato, 1946 yılında Bikini Atolü'nde yapılan atom testleri sırasında hedef gemilerden biri olarak görev yapmıştır.
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