İsimlerini Dünyaca Ünlü Bilim İnsanlarından Alan 13 Ciddi Hastalık

Bir hastalığa adınızın verilmesi kesinlikle karışık bir durumdur. Bir yandan bilimsel gelişmeleriniz sonsuza dek anılır. Öte yandan, hiçbir hastanın adınızı duyduğunda mutlu olmayacağı bilgisiyle baş başa kalırsınız. Peki, en ünlü hastalıklarımızın ve durumlarımızın arkasındaki bilim insanları ve doktorlar kimler? Hadi hep birlikte öğrenelim...👇