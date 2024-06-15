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İsimlerini Dünyaca Ünlü Bilim İnsanlarından Alan 13 Ciddi Hastalık

İsimlerini Dünyaca Ünlü Bilim İnsanlarından Alan 13 Ciddi Hastalık

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 15:01

Bir hastalığa adınızın verilmesi kesinlikle karışık bir durumdur. Bir yandan bilimsel gelişmeleriniz sonsuza dek anılır. Öte yandan, hiçbir hastanın adınızı duyduğunda mutlu olmayacağı bilgisiyle baş başa kalırsınız. Peki, en ünlü hastalıklarımızın ve durumlarımızın arkasındaki bilim insanları ve doktorlar kimler? Hadi hep birlikte öğrenelim...👇

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/2...
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1. Crohn Hastalığı

1. Crohn Hastalığı

Adını, meslektaşları Ginzburg ve Oppenheimer ile birlikte 1932 yılında hastalığı tanımlayan Burrill Bernard Crohn'dan almıştır.

2. Salmonelloz

2. Salmonelloz

Adını, Theobald Smith tarafından bakterinin keşfedildiği araştırma programını yöneten veteriner patolog Daniel Elmer Salmon'dan almıştır.

3. Parkinson Hastalığı

3. Parkinson Hastalığı

Adını, 1817 tarihli 'An Essay on the Shaking Palsy' adlı eserinde bu durumu detaylandıran James Parkinson'dan almıştır.

4. Huntington Hastalığı

4. Huntington Hastalığı

Genetik nörodejeneratif bozukluğu, 1872 tarihli bir makalede tanımlayan George Huntington'ın adını almıştır.

5. Alzheimer Hastalığı

5. Alzheimer Hastalığı

Adını, 1906 yılında Auguste Deter adında bir hastayı inceledikten sonra presenil demansını tanımlayan Alois Alzheimer'dan almıştır.

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6. Tourette Sendromu

6. Tourette Sendromu

Adını ilk kez 1884 yılında bu durumu tanımlayan Georges Gilles de la Tourette'den almıştır. Daha sonra akıl hocası Jean-Martin Charcot tarafından yeniden adlandırılmıştır.

7. Hodgkin Lenfoması

7. Hodgkin Lenfoması

Adını 1832 yılında kanseri ilk kez tanımlayan Thomas Hodgkin'den almıştır; daha sonra Samuel Wilks tarafından onun adıyla anılmıştır.

8. Bright Hastalığı

8. Bright Hastalığı

Adını, 1827 yılında, daha sonra toplu olarak Bright hastalığı olarak adlandırılan çeşitli böbrek rahatsızlıklarını tanımlayan Richard Bright'tan almıştır.

9. Addison Hastalığı

9. Addison Hastalığı

Adını 1855 yılında adrenal bozukluğunu tanımlayan Thomas Addison'dan almıştır; Addison aynı zamanda apandisitle ilgili ilk çalışmalara da katkıda bulunmuştur.

10. Tay-Sachs Hastalığı

10. Tay-Sachs Hastalığı

Adını Aşkenaz Yahudilerini etkileyen genetik bozukluğun farklı yönlerini tanımlayan Warren Tay ve Bernard Sachs'tan almıştır.

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11. Turner Sendromu

11. Turner Sendromu

Adını 1938 yılında kromozomal bozukluğu tanımlayan Henry Turner'dan almıştır.

12. Klinefelter Sendromu

12. Klinefelter Sendromu

Adını 1942 yılında erkeklerde fazladan bir X kromozomu bulunması durumunu tanımlayan Harry Klinefelter'den almıştır.

13. Asperger Sendromu

13. Asperger Sendromu

Adını 1944 yılında bu durumu tanımlayan Hans Asperger'den almıştır; Asperger'in çalışmaları çok daha sonra fark edilmiş ve terim 1981 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

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