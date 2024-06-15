İsimlerini Dünyaca Ünlü Bilim İnsanlarından Alan 13 Ciddi Hastalık
İsimlerini Dünyaca Ünlü Bilim İnsanlarından Alan 13 Ciddi Hastalık
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/2...
Bir hastalığa adınızın verilmesi kesinlikle karışık bir durumdur. Bir yandan bilimsel gelişmeleriniz sonsuza dek anılır. Öte yandan, hiçbir hastanın adınızı duyduğunda mutlu olmayacağı bilgisiyle baş başa kalırsınız. Peki, en ünlü hastalıklarımızın ve durumlarımızın arkasındaki bilim insanları ve doktorlar kimler? Hadi hep birlikte öğrenelim...👇
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1. Crohn Hastalığı
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2. Salmonelloz
3. Parkinson Hastalığı
4. Huntington Hastalığı
5. Alzheimer Hastalığı
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6. Tourette Sendromu
7. Hodgkin Lenfoması
8. Bright Hastalığı
9. Addison Hastalığı
10. Tay-Sachs Hastalığı
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11. Turner Sendromu
12. Klinefelter Sendromu
13. Asperger Sendromu
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