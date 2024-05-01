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Turuncu Kediler Gerçekten de Tuhaf mı?

Turuncu Kediler Gerçekten de Tuhaf mı?

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 08:31

Kediler tatlı olmalarıyla birlikte çok farklı davranışlar sergileyebilen hayvanlardır. Bazı kedinler uysal  bazı kediler ise asla yerinde duramayan hiperaktif canlılardır. Internette uzun zamandır hiperaktivitede birinci sırada tutulan turuncu kediler bilim insanlarının da ilgisini çekmiştir. Hadi bugün hep birlikte kedilerin davranışlarıyla renkleri arasında bir ilişki var mıdır öğrenelim...👇

Kaynak: https://www.iflscience.com/is-orange-...
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Turuncu kedi davranışı olarak bilinen garip kedi davranışları özellikle de internet ortamında çok yaygındır. Anlam verilemeyen kedi davranışları bunca zaman hep turuncu kedilere atfedilmiştir.

Turuncu kedi davranışı olarak bilinen garip kedi davranışları özellikle de internet ortamında çok yaygındır. Anlam verilemeyen kedi davranışları bunca zaman hep turuncu kedilere atfedilmiştir.

Bilim insanları, kürk renginin kedi davranışları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını araştırmışlardır.

Bu kedilerin göz kamaştırıcı renklerinin sırrı genlerindedir. X kromozomu üzerinde bulunan turuncu gen, phaeomelanin pigmenti üreterek turuncu kedilerin rengini belirler.

Bu kedilerin göz kamaştırıcı renklerinin sırrı genlerindedir. X kromozomu üzerinde bulunan turuncu gen, phaeomelanin pigmenti üreterek turuncu kedilerin rengini belirler.

Bu gen cinsiyete bağlıdır ve erkeklere kıyasla daha az dişi turuncu kediye yol açar. Bu yüzden erkek turuncu kediler daha çoktur.

Erkek kedilerin daha arkadaş canlısı olduğu efsanesi asılsızdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır.

Erkek kedilerin daha arkadaş canlısı olduğu efsanesi asılsızdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır.

Tüy rengine dayalı kedi davranışı algıları çoğunlukla özneldir ve kesin olarak bağlantılı değildir.

Davranışlarda ırkın hafif bir etkisi olabilir, ancak bu davranıştan ziyade öncelikle estetiktir.

Davranışlarda ırkın hafif bir etkisi olabilir, ancak bu davranıştan ziyade öncelikle estetiktir.

Davranış ve kürk rengi arasında bazı ilişkiler olsa da, bunlar çoğunlukla rengin kendisinden ziyade belirli ırklara bağlıdır. Aksine ırkla ilgili özellikler ve sağlık sorunları, davranış özelliklerinden daha kalıtsaldır.

Bir kedinin davranışı hem genetik (doğası) hem de sosyalleşmeden (yetiştirme şekli) etkilenir.

Bir kedinin davranışı hem genetik (doğası) hem de sosyalleşmeden (yetiştirme şekli) etkilenir.
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Bazı özelliklerin genetik kökleri olsa da, 2-7 haftalık hassas dönemdeki sosyalleşme, davranışın şekillenmesinde önemli bir rol oynar.

Bazı özelliklerin genetik kökleri olsa da, 2-7 haftalık hassas dönemdeki sosyalleşme, davranışın şekillenmesinde önemli bir rol oynar.

İnanılanın aksine tüy renginin davranış üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur.

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