Turuncu Kediler Gerçekten de Tuhaf mı?
Turuncu Kediler Gerçekten de Tuhaf mı?
Kaynak: https://www.iflscience.com/is-orange-...
Kediler tatlı olmalarıyla birlikte çok farklı davranışlar sergileyebilen hayvanlardır. Bazı kedinler uysal bazı kediler ise asla yerinde duramayan hiperaktif canlılardır. Internette uzun zamandır hiperaktivitede birinci sırada tutulan turuncu kediler bilim insanlarının da ilgisini çekmiştir. Hadi bugün hep birlikte kedilerin davranışlarıyla renkleri arasında bir ilişki var mıdır öğrenelim...👇
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Turuncu kedi davranışı olarak bilinen garip kedi davranışları özellikle de internet ortamında çok yaygındır. Anlam verilemeyen kedi davranışları bunca zaman hep turuncu kedilere atfedilmiştir.
Bu kedilerin göz kamaştırıcı renklerinin sırrı genlerindedir. X kromozomu üzerinde bulunan turuncu gen, phaeomelanin pigmenti üreterek turuncu kedilerin rengini belirler.
Erkek kedilerin daha arkadaş canlısı olduğu efsanesi asılsızdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır.
Davranışlarda ırkın hafif bir etkisi olabilir, ancak bu davranıştan ziyade öncelikle estetiktir.
Bir kedinin davranışı hem genetik (doğası) hem de sosyalleşmeden (yetiştirme şekli) etkilenir.
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Bazı özelliklerin genetik kökleri olsa da, 2-7 haftalık hassas dönemdeki sosyalleşme, davranışın şekillenmesinde önemli bir rol oynar.
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