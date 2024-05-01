Turuncu Kediler Gerçekten de Tuhaf mı?

Kediler tatlı olmalarıyla birlikte çok farklı davranışlar sergileyebilen hayvanlardır. Bazı kedinler uysal bazı kediler ise asla yerinde duramayan hiperaktif canlılardır. Internette uzun zamandır hiperaktivitede birinci sırada tutulan turuncu kediler bilim insanlarının da ilgisini çekmiştir. Hadi bugün hep birlikte kedilerin davranışlarıyla renkleri arasında bir ilişki var mıdır öğrenelim...👇