Normal Deniz Suyundan Bile Daha Acı Olan Ölü Deniz Neden Bu Kadar Tuzlu?
Normal Deniz Suyundan Bile Daha Acı Olan Ölü Deniz Neden Bu Kadar Tuzlu?
Kaynak: https://www.iflscience.com/why-is-the...
Hiç bir canlının yaşamadığı ve doğal güzelliğiyle gözleri kamaştıran Ölü Deniz neden bu kadar tuzludur sorusunu cevapladığımız bu içerğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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Ölü Deniz gezegenin en tuzlu su kütlelerinden biridir. Teknik olarak bir denizden ziyade karayla çevrili bir göl olan Ölü Deniz, Ürdün, İsrail ve Filistin arasında yer alır.
Bunun sebebi Ölü Deniz'in Ürdün Nehri tarafından beslenmesine rağmen su kütlesinin başka bir çıkışının olmaması, yani suyun sadece buharlaşarak ve minerallerini yani tuzlarını geride bırakarak çıkabilmesidir.
Ölü Deniz gezegendeki en tuzlu ikinci göldür ve Etiyopya'da bulunan Gaet'ale Göleti'ni tuzluluk açısından Ölü Denizi geride bırakmaktadır.
NASA Dünya Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, aşırı tuzluluk Ölü Deniz'e "kumla karışık zeytinyağı hissi" veriyor ve bu da göle giren herkesin kolaylıkla yüzebileceği anlamına geliyor.
Ölü Deniz'de bulunabilecek tek yaşam mikroskobiktir.
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Ancak 1930'lardan beri Ölü Deniz'in tamamen ölü olmadığı biliniyor.
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