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Normal Deniz Suyundan Bile Daha Acı Olan Ölü Deniz Neden Bu Kadar Tuzlu?

Normal Deniz Suyundan Bile Daha Acı Olan Ölü Deniz Neden Bu Kadar Tuzlu?

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 15:01

Hiç bir canlının yaşamadığı ve doğal güzelliğiyle gözleri kamaştıran Ölü Deniz neden bu kadar tuzludur sorusunu cevapladığımız bu içerğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.iflscience.com/why-is-the...
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Ölü Deniz gezegenin en tuzlu su kütlelerinden biridir. Teknik olarak bir denizden ziyade karayla çevrili bir göl olan Ölü Deniz, Ürdün, İsrail ve Filistin arasında yer alır.

Ölü Deniz gezegenin en tuzlu su kütlelerinden biridir. Teknik olarak bir denizden ziyade karayla çevrili bir göl olan Ölü Deniz, Ürdün, İsrail ve Filistin arasında yer alır.

Bu alanın bariz bir şekilde balık, kuş ya da bitki yaşamından tamamen yoksun olmasının da kanıtladığı gibi, bu 'deniz' olarak adlandırılan göl gerçekten de oldukça ölüdür. Peki Ölü Deniz neden bu kadar tuzludur?

Bunun sebebi Ölü Deniz'in Ürdün Nehri tarafından beslenmesine rağmen su kütlesinin başka bir çıkışının olmaması, yani suyun sadece buharlaşarak ve minerallerini yani tuzlarını geride bırakarak çıkabilmesidir.

Bunun sebebi Ölü Deniz'in Ürdün Nehri tarafından beslenmesine rağmen su kütlesinin başka bir çıkışının olmaması, yani suyun sadece buharlaşarak ve minerallerini yani tuzlarını geride bırakarak çıkabilmesidir.

Bu da tuzlar biriktikçe Ölü Deniz'in zaman içinde giderek daha tuzlu hale geldiği anlamına geliyor. Ölü Denizin şu anda okyanustan 9,7 kat daha tuzlu olduğu tahmin ediliyor.

Ölü Deniz gezegendeki en tuzlu ikinci göldür ve Etiyopya'da bulunan Gaet'ale Göleti'ni tuzluluk açısından Ölü Denizi geride bırakmaktadır.

Ölü Deniz gezegendeki en tuzlu ikinci göldür ve Etiyopya'da bulunan Gaet'ale Göleti'ni tuzluluk açısından Ölü Denizi geride bırakmaktadır.

Bu gölet, Ölü Deniz'in yüzde 34'lük tuz oranına kıyasla yüzde 43,3 gibi şaşırtıcı bir tuz oranına sahiptir. Okyanusun tuzluluk oranı ortalama yüzde 3,5 olduğu düşünüldüğünde, bunun ne kadar tuzlu demek olduğu hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

NASA Dünya Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, aşırı tuzluluk Ölü Deniz'e "kumla karışık zeytinyağı hissi" veriyor ve bu da göle giren herkesin kolaylıkla yüzebileceği anlamına geliyor.

NASA Dünya Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, aşırı tuzluluk Ölü Deniz'e "kumla karışık zeytinyağı hissi" veriyor ve bu da göle giren herkesin kolaylıkla yüzebileceği anlamına geliyor.

İnsan faaliyetlerinin bir sonucu olarak göl daha da tuzlu hale geldikçe su seviyesi yılda yaklaşık 1,2 metre düşmektedir.

Ölü Deniz'de bulunabilecek tek yaşam mikroskobiktir.

Ölü Deniz'de bulunabilecek tek yaşam mikroskobiktir.

Tahmin edebileceğiniz gibi, canlılar bu derece tuzlulukla pek uyum sağlayamazlar ve tuzlu su karidesi gibi en tuzlu ekstremofiller bile bu durumda hayatta kalamaz.

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Ancak 1930'lardan beri Ölü Deniz'in tamamen ölü olmadığı biliniyor.

Ancak 1930'lardan beri Ölü Deniz'in tamamen ölü olmadığı biliniyor.

Scientific American dergisinin bildirdiğine göre mililitre başına yaklaşık 1.000 ila 10.000 arkea konsantrasyonunda mikroplara ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Bu da denizin aslında o kadar da ölü olmadığı anlamına geliyor.

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